Breaking: தாராபுரத்தில் த.வெ.க.வை பின்னுக்குத் தள்ளும் அ.தி.மு.க; 3-ஆவது சுற்றிலும் முன்னிலை!
தாராபுரம் தொகுதியில் பொதுத்தேர்தலின்போது 89.96 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில், இடைத்தேர்தலில் அது 80.30 சதவீதமாக குறைந்தது.
Published : October 9, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:11 AM IST
திருப்பூர்: தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மூன்றாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை பின்னுக்குத் தள்ளி 8,244 வாக்குகள் பெற்று அ.தி.மு.க வேட்பாளர் பானுமதி முன்னிலையில் உள்ளார்.
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. தபால் வாக்குகளில் தவெக முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையிலும் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா முன்னிலை வகித்து வந்தார். ஆனால், முதல் சுற்று முடிவில் இருந்து தற்போது மூன்றாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவு வரை, சத்தியபாமாவை பின்னுக்குத் தள்ளி அதிமுக வேட்பாளர் கே. பானுமதி முன்னிலை வகித்து வகித்தார்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: 3வது சுற்று முடிவில் அதிமுக முன்னிலை #Dharapuram | #byelection2026 | #Dharapurambyelection | #TVK | #ADMK | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/ymliaM71Dk— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
மூன்றாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், அதிமுகவின் கே. பானுமதி 8,244 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். முறையே தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா 7,434 - திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 6,158 - நாம் தமிழர் கட்சியின் கார்த்திகா 519 - கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் 148 வாக்குகள் பெற்றுள்ளனர்.
இரண்டாம் சுற்று முடிவு
இரண்டாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், அதிமுகவின் கே. பானுமதி 5,573 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். முறையே தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா 4,981 - திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 4,016 - நாம் தமிழர் கட்சியின் கார்த்திகா 352 - கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் 107 வாக்குகள் பெற்றுள்ளனர்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: 2வது சுற்று முடிவில் முன்னிலை வகிக்கும் அதிமுக #Dharapuram | #byelection2026 | #Dharapurambyelection | #TVK | #ADMK | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/jjXqcVosYY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை
முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், அதிமுகவின் கே. பானுமதி 2,639 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். முறையே தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா 2,634 - திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 2,019 - நாம் தமிழர் கட்சியின் கார்த்திகா 168 - கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் 70 வாக்குகள் பெற்றுள்ளனர்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: முதல் சுற்று முடிவில் அதிமுக முன்னிலை #Dharapuram | #byelection2026 | #Dharapurambyelection | #TVK | #ADMK | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/Lc4dFQx7gs— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
முதலில் நடைபெற்ற தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில், தவெக 81 வாக்குகளுடன் முன்னிலை வகித்தது. முறையே திமுக 80 வாக்குகளுடனும், அதிமுக 52, கம்யூனிஸ்ட் 2 வாக்குகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களை பெற்றது. நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எந்த தபால் வாக்கும் பதிவாகவில்லை.
தாராபுரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை #dharapuram | #byelection2026 | #dharapuramelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/qfYeibmsdY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை பொதுத்தேர்தலில், தாராபுரம் தனித் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பி.சத்யபாமா 81,100 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவர் திமுக வேட்பாளர் டி.இந்திராணியை 16,727 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
திமுக வேட்பாளர் டி.இந்திராணி 64,373 வாக்குகளையும், தவெக வேட்பாளர் கௌரி சித்ரா 46,438 வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் திவ்யா 6,026 வாக்குகளையும் பெற்றனர்.
இதையடுத்து, அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற பி.சத்தியபாமா, மே 25, 2026 அன்று தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு அதே நாளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். இதனால் தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காலியானதை அடுத்து, அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்தது. அதன்படி, அக்டோபர் 6ஆம் தேதி, இத்தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
வேட்பாளர்கள் விவரம்
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், 14 சுயேட்சைகள் உள்பட மொத்தம் 22 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த பி.சத்யபாமாவுக்கு தவெக சார்பில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
திமுக சார்பில் எஸ்.சுகன்யா, அதிமுக சார்பில் கே.பானுமதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எம்.கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ப. லட்சுமணன் ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.
தேர்தல் பிரச்சாரம்
வேட்புமனு தாக்கல் முடிந்ததும், தாராபுரத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்தது. தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து தாராபுரத்தில் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டார். திமுக சார்பில் வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக தலைவர்கள் பானுமதிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் மேற்கொண்டனர்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் லட்சுமணன் வார்டுவாரியாக மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார். நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகாவும் தொகுதி முழுவதும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார். ஐந்து முனைப் போட்டி காரணமாக ஒவ்வொரு கட்சியும் வாக்குகளை தங்கள் பக்கம் திருப்ப தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டன.
80.30% வாக்குகள் பதிவு
தாராபுரம் தொகுதியில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. அந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2.23 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், சுமார் 1.79 லட்சம் பேர் வாக்களித்தனர். அதாவது 80.30 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
தாராபுரம் தொகுதியில் பொதுத்தேர்தலின்போது 89.96 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில், இடைத்தேர்தலில் அது 80.30 சதவீதமாக குறைந்தது.
இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை
வாக்குப்பதிவுக்குப் பின்னர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் திருப்பூர் எல்ஆர்ஜி மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (அக்.9) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. 14 மேஜைகளில் 23 சுற்றுகளாக வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.