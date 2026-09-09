'எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே இடைத்தேர்தலில் வென்றுள்ளோம்; பொறுத்திருந்து பாருங்கள்' - துரைமுருகன்
தாராபுரம் (தனி) தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும் என முன்னாள் அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: "எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே அண்ணா நகர், மயிலாடுதுறை ஆகிய தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம்; அதனால் களம் மாறும்; பொறுத்திருந்து பாருங்கள்" என திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அக்கட்சித் தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (செப்.09) திமுகவின் மூத்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசம்
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன், "இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. என்ன கூறி பிரச்சாரம் செய்கிறோம் என்பதை தேர்தல் களத்தில் வந்து பாருங்கள்" என்றார்.
"ஆளுங்கட்சிக்கு இடைத்தேர்தல் சாதகமா?" என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த துரைமுருகன், "எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே, அண்ணாநகரிலும், மயிலாடுதுறையிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். அதனால் களம் மாறும்; பொறுத்திருந்து பாருங்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தாராபுரத்தில் திமுக வெற்றி பெறும் - மு.பெ.சாமிநாதன் நம்பிக்கை
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திருப்பூர் மாவட்டச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான மு.பெ.சாமிநாதன், "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் இளைஞரணிச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் கலந்தாலோசித்து திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் சுகன்யா என்பவர் போட்டியிடுவார் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சுகன்யாவின் கணவர், திருப்பூர் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக பல்வேறு பணிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார்.
2026- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலின்போது போட்டியிடுவதற்காக சுகன்யா விருப்ப மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். தற்போது அவருக்கு போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த தேர்தல் என்பது சினிமா மோகத்தின் காரணமாக சில கட்சிகள் வெற்றி வாய்ப்பினை பெற்றன. தற்போது நேரடியாக களப்பணி ஆற்றக்கூடிய நபர்களை நம்பியே மக்கள் வாக்கு செலுத்துவார்கள். அப்படிப்பட்ட வாக்கு சுகன்யாவுக்கு கிடைக்கப்பெறும். இதன் காரணமாக தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் திமுக பெரும் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும்" என்றார்.