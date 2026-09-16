மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு
இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு மீதான பரிசீலனை நாளை (செப்.17) நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு செப்.19- ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
Published : September 16, 2026 at 3:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. இதில் மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளைத் தவிர மற்ற ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த செப்.07- ஆம் தேதி, மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. இடைத்தேர்தலை நடத்துவதற்காக அரசாணை, செப்.09- ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, செப்.09- ஆம் தேதி வேட்பு மனுத்தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில் இன்று (செப்.16) பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
அக.06- ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு
இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு மீதான பரிசீலனை நாளை (செப்.17) நடைபெறவுள்ளது. வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு செப்.19- ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். அன்றைய தினமே இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகிறது. வரும் அக்.06- ஆம் தேதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும், அக்.09- ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறவுள்ளது.
ஐந்துமுனை போட்டி
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஐந்துமுனை போட்டி நிலவுகிறது. ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக ஆகிய கட்சிகள் அடங்கிய மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் சத்யபாமா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் வழக்கறிஞர் சுகன்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதிமுக சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கணிதா சம்பத், தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் பானுமதி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் ஜானகிராமன், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் கார்த்திகா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மதுராந்தம் (தனி) தொகுதியில் சுகந்தி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் லட்சுமணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடைசி நாளில் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த வேட்பாளர்கள்
மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் கணிதா சம்பத், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் சுகந்தி உள்ளிட்டோர் இன்று (செப்.16) வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.