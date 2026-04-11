'ஜனநாயகன்' இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் அடுத்து என்ன? தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகி தனஞ்செயன் கருத்து

'ஜனநாயகன்' படம் இணையத்தில் கசிந்ததன் விளைவாக முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்ப்போருக்கான ஆர்வம் குறைந்திருக்கும் என தனஞ்செயன் தெரிவித்தார்.

விஜய்யின் ஜனநாயகன் பட பேனர்
விஜய்யின் ஜனநாயகன் பட பேனர் (@KVN Productions)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 6:24 PM IST

By - ஐயப்பன் மூர்த்தி

சென்னை: 'ஜனநாயகன்' படம் இணையத்தில் கசிந்துள்ளதால் ஓடிடி தளங்கள் குறைவான விலைக்கு படத்தை கேட்பார்கள் என தயாரிப்பாளர் சங்க பொருளாளர் தனஞ்செயன் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தொடக்கத்திலிருந்தே பல்வேறு விதமான சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 9) படத்தின் சில நிமிட காட்சிகள் இணையத்தில் கசிந்தன. இதை தொடர்ந்து, பட தயாரிப்புக் குழு நேற்று மாலை அறிக்கை வாயிலாக, திரைப்படத்தை யாராவது பகிர்ந்தால் அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தயாரிப்பாளர்கள் சங்க பொருளாளர் தனஞ்செயன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்தது‎ அதிர்ச்சியாக உள்ளது. 500 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்திற்கு இந்த நிலைமை என்றால், சிறிய பட்ஜெட் படங்களின் நிலைமை மிகப் பெரிய கேள்விக்குள்ளாகி உள்ளது. இதை ஒன்றுகூடி எதிர் கொள்ள வேண்டும். வெளியாகியிருப்பது ஒரு எடிட்டட் வெர்ஷன். கூகுள் டிரைவ் அல்லது பென் டிரைவ் வாயிலாக சேகரித்து, யாரோ ஒருவர் அதை இணையத்தில் கசிய விட்டிருக்கிறார்.

சென்சார் போர்டில் இருந்து இதை பகிர்ந்துள்ளனர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவர்களுக்கான பதிப்பில் 'வாட்டர் மார்க்' இருக்கும். வெளியாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் படக்காட்சிகளில் அந்த வாட்டர் மார்க் இல்லை. மேலும் தலைப்பு, படத்தின் தொடக்கத்தில் வரும் 'புகைபிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும்' போன்ற வாசகங்கள்கூட இடம்பெறவில்லை.

முன்பெல்லாம் திருட்டு விசிடி மூலம் படங்களைப் பார்த்தார்கள். இப்போது டெலிகிராம் வாயிலாக பார்க்கிறார்கள். தயாரிப்பு நிறுவனம், படத்தை பகிர்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்போம் என கூறியிருக்கின்றது. ஒருவேளை தயாரிப்பு நிறுவனம் இதை சொல்லவில்லை என்றால், பைரசியில் படம் பார்த்துவிட்டு விமர்சனம் செய்யக் கூடிய அளவிற்கு மோசமான சூழல் உருவாகி இருக்கும்.

தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்தின் காட்சிகள் வெளியான உடனே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் நேற்று மாலை இதை பகிர வேண்டாம், பகிர்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இது ஏற்புடையதல்ல. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் யார் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறதோ அவர்கள் அனைவருக்கும் தண்டனை கிடைக்க வேண்டும்.

இதேபோல், தரவுகளை பகிர்வதில் புதிய சட்டங்களை அரசு கொண்டு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இது மாதிரியான நிகழ்வுகளை தவிர்க்க முடியும். இதுகுறித்து, தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், பெப்சி என அனைத்து தமிழ் திரைப்பட சங்கங்களும் ஒன்றாக இணைந்து இன்று மாலை செய்தியாளர்களைச் சந்திக்க இருக்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: "சினிமா சங்கி" - சுந்தர்.சி-யை விமர்சித்த பி.டி.ஆர்

தொடர்ந்து, பட தயாரிப்பு குழுவுடன் இணைந்து காவல்துறையினரிடம் புகார் அளிக்க உள்ளோம். அத்துடன், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து இது தொடர்பாக முறையிட திட்டமிட்டுள்ளோம்.

படம் இணையத்தில் கசிந்ததன் விளைவாக முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்ப்போருக்கான ஆர்வம் குறைந்திருக்கும். ஓடிடி வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை, பைரஸி ஆவதை தயாரிப்பு நிறுவனம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதையே முதன்மையான விதியாக கூறுவார்கள். இதில் ஜனநாயகன் படக்குழு தோல்வியுற்றுவிட்டது. ஆகையால், ஜனநாயகனை அவர்கள் குறைந்த விலைக்கு வாங்குவார்கள் அல்லது வேண்டாம் எனக் கூறுவார்கள். அதேநேரத்தில், தொலைக்காட்சி வியாபாரத்தை பொருத்தமட்டில் இது பெரிய பின்னடைவை சந்திக்காது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் லாக்-அப் உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டதை போல அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, பட லீக்-கில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே எதிர்காலத்தில் இதுமாதிரியான நிகழ்வுகள் நடைபெறாது" எனவும் தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "திமுக மற்றும் பாஜக இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து ஜனநாயகன் படத்தை கசிய விட்டிருப்பதாக தவெக-வினர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். அதேசமயம், இன்றைக்கு இருக்கக் கூடிய அரசியல் சூழலில் விஜய் எப்போதுமே பேசு பொருளாக இருப்பதை இந்த இரண்டு கட்சிகளுமே விரும்பாது என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதேநேரத்தில், சிலர் தவெகவை சேர்ந்தவர்களே படத்தின் காட்சிகளை வெளியிட்டுவிட்டதாகவும் சிலர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

மேலும், கசிந்திருக்கும் சில நிமிட காட்சிகளை மட்டுமே வைத்து, அதில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான காட்சிகள் இருப்பதாக கூறி, அப்படத்தை திரைக்கு வராமல் தடை செய்ய வேண்டும் என ஒரு சில முஸ்லிம் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் கூறி வருகின்றனர். இது ஜனநாயகன் படத்திற்கு கூடுதல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இது ஒரு பக்கம் இருக்க நடிகர்கள் ‎ரஜினி, கமல், சூர்யா, கார்த்தி, சிவகார்த்திகேயன், சூரி, விஜய் ஆண்டனி மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் ஜனநாயகன் பட கசிவிற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தங்களின் ஆதரவு குரலை படக் குழுவினருக்கு வழங்கி வருகின்றனர். இருப்பினும், படத்தின் கதாநாயகன் விஜய், படம் இணையத்தில் கசிந்தது தொடர்பாக குரல் கொடுக்கவில்லை. இதுகுறித்து அவர்தான் பதிலளிக்க வேண்டும்" என்றார்.

