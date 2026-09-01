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FQL மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி மோசடி வழக்குகள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் - டி.ஜி.பி அதிரடி உத்தரவு

குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் பங்கு, மோசடி கும்பலின் தொடர்புகள், பல மாவட்டங்களில் நடைபெற்றுள்ள மோசடிகள், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள டி.ஜி.பி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால்
தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 7:37 AM IST

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சென்னை: FQL மோசடி வழக்கினை பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்து டி.ஜி.பி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மதுரை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் FQL (எஃப்.கியூ.எல்) என்ற பெயரில் பல்முனை சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் மூலம் மோசடி நடைபெற்றதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட 6 வழக்குகளும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

இந்த வழக்குகளில் இதுவரை 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் தொடர்புடைய 13 வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியதாவது:-

கடந்த ஏழு மாதங்களாக மதுரை, விருதுநகர், திண்டுக்கல் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் எஃப்.கியூ.எல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டிரேடிங், எஃப்.கியூ.எல் எக்ஸ்சேஞ்ச் செயலி, விஜி இன்வெஸ்ட்மென்ட் குரூப் சிண்டிகேட் ஆகிய பெயர்களில் பல்முனை சந்தைப்படுத்துதலுடன் (MLM) கூடிய கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக மோசடி நடைபெற்று வந்தது தொடர்பாக புகார்கள் எழுந்தன.

இத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய முகவர்கள், அசாதாரணமான தினசரி வெகுமதிகள் கிடைக்கும் என்றும், கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் மூலம் முதலீடு செய்த தொகை 40-45 நாட்களில் இரட்டிப்பாகும் என்றும் தவறான தகவல்களைத் தெரிவித்து பொதுமக்களை முதலீடு செய்யத் தூண்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நான்கு மாவட்டங்களிலும் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், மதுரை மாவட்ட காவல்துறையினர், சம்பந்தப்பட்ட முகவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக நடவடிக்கையின் தன்மை மற்றும் செயல்படும் விதம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

குறிப்பிட்ட புகார்கள் பெறப்பட்டு, ஆரம்பகட்ட விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மேற்கண்ட மோசடி தொடர்பாக இதுவரை 6 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 3 வழக்குகள் மதுரை மாவட்டத்திலும், திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் தலா 1 வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதுவரை 17 குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் தொடர்புடைய 13 வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

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முதற்கட்ட விசாரணையில், பொதுமக்கள் உள்ளூர் முகவர்கள் மூலம் ரொக்கம் மற்றும் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் வழியாக கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யத் தூண்டப்பட்டுள்ளனர். பெறப்பட்ட தொகையின் ஒரு பகுதி Tether (USDT) உள்ளிட்ட கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டு, FQL/VG செயலிகள் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வாலெட்டுகளில் வரவு வைக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

பின்னர் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் பரிவர்த்தனைகள் தோல்வியடைந்ததுடன், கணக்கில் காட்டப்பட்ட தொகையை எடுக்க முடியாமலும், கூடுதல் தொகை செலுத்துமாறு கோரப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் செயலி முடக்கப்பட்டதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்களது கணக்குகளில் காட்டப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படும் தொகைகளை எடுக்கமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் பங்கு, மோசடி கும்பலின் தொடர்புகள், பல மாவட்டங்களில் நடைபெற்றுள்ள மோசடிகள், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை, அதிகமான நிதியிழப்பு, USDT, Binance வாலெட்டுகள் உள்ளிட்ட கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சந்தேகிக்கப்படும் சர்வதேச தொடர்புகள் குறித்து முறையான மற்றும் தீவிர விசாரணை நடத்தவேண்டும் என்பதால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 6 வழக்குகளையும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றி காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

CRYPTOCURRENCY FRAUD
ECONOMIC OFFENCES WING
கிரிப்டோகரன்சி மோசடி
MONEY DOUBLE FRAUD CASES
FQL FRAUD CASES

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