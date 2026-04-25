தேர்தல் பணியின்போது உயிரிழந்த காவலர்கள்: டிஜிபி ஆழ்ந்த இரங்கல்
பணியின்போது உயிரிழந்த காவலர்கள் இருவருக்கும் அரசு மரியாதையோடு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டதாக டிஜிபி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : April 25, 2026 at 11:24 AM IST
சென்னை: தேர்தல் பணியின்போது உயிரிழந்த காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளருக்கு தமிழக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நேற்றைய முன்தினம் (ஏப்ரல் 23) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவின் டிஎஸ்பி ராமகிருஷ்ணன் (55), சேலம் மல்லியக்கரை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் கண்ணதாசன் (59) ஆகியோருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இருவரும் உயிரிழந்தனர்.
பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது காவலர்கள் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த செய்தி, தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு மிகுந்த துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு சார்பு ஆய்வாளராக பணியில் சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் (55), ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவின் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
அவர் கடந்த 23ஆம் தேதி மாலை ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட காலாஞ்சிப்பட்டி அருகே உள்ள விவேகானந்தா பள்ளி பகுதியில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார்.
உடனடியாக அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டபோதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக காவல்துறையில் அப்பணிப்போடு பணியாற்றி வந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு சந்தானபாமா என்ற மனைவியும், மூன்று மகள்களும் உள்ளனர்" என்று டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து தனது அறிக்கையில், "கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் நிலை காவலராக பணியில் சேர்ந்த கண்ணதாசன் (59), சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக, மல்லியகரை காவல்நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்தார். தம்மம்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கங்காவள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொபைல் குழு எண் 27இல் பொறுப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டு, நாகியம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி எண் 221இல் தேர்தல் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது 23.04.2026 அன்று மாலை திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார்.
அவர் மின்னாம்பள்ளி தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். 33 ஆண்டுகளாக காவல்துறையில் பணியாற்றி வந்த கண்ணதாசனுக்கு சிவகாமி என்ற மனைவியும், ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர்.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்நாடு காவல்துறையில் நேர்மை, ஒழுக்கம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வந்த இரு அதிகாரிகளும் பொதுமக்களின் மரியாதையையும் சக அதிகாரிகளின் நம்பிக்கையையும் பெற்றிருந்தனர்.
தேர்தல் பணியில் கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது உயிர்நீத்த இருவருக்கும், அவரவரது சொந்த ஊரில் நடைபெறவுள்ள இறுதி நிகழ்வில் காவல்துறை சார்பில் முழு காவல் மரியாதையுடன் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
அன்னார்களை இழந்து வாடும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறது” என தனது டிஜிபி தெரிவித்தார்.