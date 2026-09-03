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கோவில்களில் செல்ஃபோன் தடை சர்ச்சையாவது ஏன்? - பக்தர்கள் கருத்தும், அரசின் விளக்கமும்

நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, முதற்கட்டமாக 52 முதுநிலைத் திருக்கோயில்களில் மட்டும் செல்போன்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான தடை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செல்போன் கவுண்டர் முன்பாக காத்திருக்கும் பக்தர்கள்
திருவண்ணாமலை கோயில் செல்போன் கவுண்டர் முன்பாக காத்திருக்கும் பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 9:09 PM IST

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- BY பா. கந்தகுமார்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் சில பக்தர்கள் போட்டோ, ரீல்ஸ் எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்புவதாக புகார் எழுந்து வந்தது. இதுபோன்ற சூழலில், ஆக.3ஆம் தேதி ராஜஸ்தானை சேர்ந்த தம்பதிகள் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலின் 3-வது பிரகாரத்தில் ரீல்ஸ் எடுத்து சமூகவலைத்தளத்தில் வெளியிட்டனர். அந்த வீடியோ பரவி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனால், கோயிலின் புனிதத்திற்கு களங்கம் ஏற்படுவதுடன், சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாகவும் கூறப்பட்டது.

கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை

இதன் எதிரொலியாக செப்.1 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் 52 முதுநிலை திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை விதிப்பதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிரடியாக அறிவித்தது. மேலும், செல்போன்களை பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்க, கோயில் திருமுற்றம், நுழைவு வாயில் அல்லது காலணி பாதுகாப்பு மையத்திற்கு அருகே செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதற்கு ரூ.5 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த தடை சாதாரண பக்தர்களுக்கு மட்டுமின்றி, பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட விஐபிகளுக்கும் பொருந்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை கோயில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்
திருவண்ணாமலை கோயில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுதொடர்பாக, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ், கோயிலின் பாதுகாப்பு மற்றும் புனிதத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், பொதுமக்களுக்கு இதுதொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த உத்தரவை மீறி திருக்கோயிலுக்குள் மறைமுகமாக கைபேசியை எடுத்துச் சென்றால், சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும், கோயில் நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பக்தர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

அதன்படி, செப்.1 ஆம் தேதி அதிகாலை முதலே பழனி தண்டாயுதபாணிசுவாமி திருக்கோயில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயில், திருத்தணி சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில், இராமேஸ்வரம் இராமநாதசுவாமி திருக்கோயில், திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயில், மதுரை அழகர் கோயில் உள்ளிட்ட 52 கோயில்களில் செல்போன் தடை அமலுக்கு வந்தது. அதேசமயம் கேமரா அம்சம் இல்லாத செல்போன்களுக்கு வழக்கம்போல் அனுமதி அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை கோயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள்
திருவண்ணாமலை கோயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வரவேற்பும், எதிர்ப்பும்

என்னதான் செல்போன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது எனக் கூறினாலும், கோயிலுக்குள் செல்போன் இல்லாமல் சென்று சாமியை தரிசித்து வருவது மனநிம்மதியை அளிப்பதாகவும், இது ஒரு நல்ல முடிவு எனவும் பக்தர்கள் ஒருபுறம் அரசின் இந்த முடிவை வரவேற்கின்றனர். மற்றொரு புறம் சாமியை பார்க்க காத்திருப்பதைவிட, செல்போன் கவுண்டர்களில் அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளதாக பக்தர்கள் புலம்புகின்றனர்.

குறிப்பாக, கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் நுழைவதற்கும், சாமி தரிசனம் முடித்துவிட்டு வெளியே வருவதற்கும் வெவ்வேறு வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், செல்போனை ஒப்படைப்பதிலும், பின்னர் அதை மீண்டும் பெற்றுச் செல்வதிலும் கூடுதல் நேரம் செலவாகிறது என பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நேரம் விரயமாகிறது

இதுகுறித்து திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் சிரமத்தை எதிர்கொண்ட பக்தர் கௌதம் கூறுகையில், "கோயிலுக்குள் செல்லும்போது நுழைவாயில் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மையத்தில் செல்போனை ஒப்படைத்துவிட்டு சாமி தரிசனத்திற்காக செல்கிறோம். ஆனால், தரிசனம் முடித்துவிட்டு வெளியே வரும்போது, செல்போன் பாதுகாப்பு மையம் இருக்கும் இடத்திற்கு நேரடியாக செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. கோயிலிலிருந்து வெளியே வரும் வழி வேறு பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் செல்போன் ஒப்படைத்த நுழைவாயில் பகுதிக்கு சுற்றி வந்து தான் செல்போனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

கோயில்களில் செல்ஃபோன் தடை -பக்தர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சாதாரணமாக அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கே பக்தர்கள் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. இந்நிலையில், தரிசனம் முடிந்த பின்னர் செல்போனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மீண்டும் கோயிலைச் சுற்றி நீண்ட தூரம் நடந்து நுழைவாயில் பகுதிக்கு வர வேண்டியிருப்பதால், மேலும் நேரம் விரயமாகிறது" என வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும், சாமி தரிசனத்திற்காக பல மணி நேரம் காத்திருந்து, தரிசனம் முடித்த பின்னரும் செல்போனை பெற்றுக்கொள்ள கூடுதல் தூரம் நடக்க வேண்டியிருப்பதால் வயதானவர்கள், குழந்தைகளுடன் வரும் குடும்பத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நீண்ட தூரத்தில் இருந்து வரும் பக்தர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாக கூறுகின்றனர்.

அதேபோல, உலகப் புகழ்பெற்ற திருப்பரங்குன்றம் கோயிலிலும் 2 (கோயில் முன்பாக ஒரு பாதுகாப்பு மையமும் அங்கிருந்து சிறிது தூரம் தள்ளி மற்றொரு மையமும்) செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு ஒரே நேரத்தில் 300 செல்போன்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் அளவிற்கு இடமுள்ளது.

சிவகாசியை சேர்ந்த கஜேந்திரன் என்ற பக்தர் கூறுகையில், "முக்கால் மணி நேரம் முருகன் கோவிலுக்குள் இருந்தேன். செல்பேசி அழைப்புகள் இல்லாததால் மிகவும் நிம்மதியாக உணர்ந்தேன். வழிபாட்டுக்காக சென்ற இடத்தில் செல்பேசியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தேவையில்லாத ஒன்று. ஆகையால் தற்போதைய இந்த நடைமுறையின் மூலம் மனது ஒருமித்து இறைவனை வழிபட முடிந்தது. கோயிலுக்கு வந்தால் இறைவனை வழிபடுவது தான் நமது வேலை" என்றார்.

கோயில் கவுண்டரில் செல்போன் வாங்கும் காட்சி
கோயில் கவுண்டரில் செல்போன் வாங்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவசர அழைப்புகள் வந்தால் என்ன செய்வது?

இதுகுறித்து இலங்கையிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா வந்துள்ள ஸ்ரீகாந்த் கூறுகையில், “திருப்பதி மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு ஆன்மீக தலங்களுக்கு சுற்றுலாவாக குடும்பத்துடன் வந்துள்ளோம். இந்நிலையில் இங்குள்ள முக்கியமான கோயில்களில் செல்பேசி கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது சற்று வருத்தமளிக்கிறது.

காரணம், நான் சுயதொழில் செய்து வருகிறேன். ஒவ்வொரு கோயிலிலும் சுமாராக இரண்டிலிருந்து மூன்று மணி நேரங்கள் செலவிட வேண்டியுள்ளது. இந்நேரத்தில் தொழில் நிமித்தமாக பல்வேறு அழைப்புகள் வரும். அவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை தமிழ்நாடு அரசு மாற்ற வேண்டும். அவ்வாறு மாற்றம் செய்தால் வெளிநாட்டில் இருந்து அல்லது உள்நாட்டில் இருந்து வருகின்ற என்னைப் போன்ற தொழில்துறை சார்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும். கோயிலுக்குள் இருக்கின்ற நேரங்களில் ஏதேனும் அவசர அழைப்புகள் வந்தால், என்ன செய்வது? கோயிலுக்கு வந்து அவசர அவசரமாக வழிபாடு நடத்தி விட்டு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

கோயில்களில் சிலர் மொபைல் ஃபோன்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது உண்மைதான். அதையும் தாண்டி அத்தியாவசிய அழைப்புகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் போய்விடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதுபோன்ற தடையால் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம்கூட ஏழாமல் போக வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

கோயிலுக்குள் உள்ள கடைகளில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களிடம் இதுகுறித்து கேட்டபோது, "வழிபாட்டிற்கு உரிய கோயில்களில் செல்போன்களால் அதிக தொந்தரவு பக்தர்களுக்கு ஏற்படுகிறது என்பது உண்மைதான். அதேநேரத்தில் வைகாசி விசாகம், கார்த்திகை திருவிழா, பங்குனி உத்திரம் போன்ற முக்கிய திருவிழா நாட்களில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் இருக்கும். அப்போது செல்பேசிகளை பாதுகாப்பது என்பது மிக சவாலான ஒன்று" என்றனர்.

மாற்று ஏற்பாடு தேவை

"எனவே, பக்தர்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, செல்போன் பாதுகாப்பு மையத்தை கோயிலின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைக்க வேண்டும் என்றும், தரிசனம் முடித்து வெளியே வரும் பக்தர்கள் எளிதாக செல்போனை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மூட்டைப் பூச்சிக்குப் பயந்து வீட்டையே கொளுத்திய கதை

இத்தடையை விமர்சிக்கும் வகையில், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையும் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “கோயில்களில் மொபைல்போன் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்ற விதிமுறையால், ரூ.5 டோக்கன் பெறுவதற்கே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நிம்மதியாக தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு, இந்த ஏற்பாடு தேவையற்ற பதற்றத்தையும், சிரமத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

மக்களின் ஆன்மிக நம்பிக்கையையும், வழிபாட்டு உரிமையையும் எளிதாக்குவதற்குத்தான் கோயில் நிர்வாக விதிமுறைகள் இருக்க வேண்டும். கோயிலுக்கு செல்வதையே யோசிக்க வைக்கும் அளவுக்கு அவை சிரமங்களை உருவாக்கக்கூடாது. யாரோ ஒரு சிலர் செய்யும் தவறுகளுக்காக, லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு தேவையற்ற சிரமத்தை ஏற்படுத்துவது, மூட்டைப் பூச்சிக்குப் பயந்து வீட்டையே கொளுத்திய கதையாக மாறிவிடக் கூடாது.

இந்த விதிமுறையை தமிழக அரசு உடனடியாக மறுபரிசீலனை செய்து, பக்தர்களுக்கு தேவையற்ற சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த நடைமுறையைத் திரும்பப் பெற வேண்டும். கோயில்கள் மக்களுக்கு நிம்மதியையும், இறைநம்பிக்கையையும் தரும் இடங்களாக இருக்க வேண்டும். பதற்றத்தையும் நீண்ட வரிசைகளையும் உருவாக்கும் இடங்களாக அல்ல” என பதிவிட்டுள்ளார்.

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தவறான தகவலை பரப்பாதீர்கள்

இதற்கிடையே, “கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க மட்டுமே செல்போன் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று இயக்குநர் மோகன் ஜி தெரிவித்ததாக தகவல் பரவியது.

ஆனால், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை 2022-ஆம் ஆண்டு அளித்த தீர்ப்பின்படி, கோவில்களின் கண்ணியம் மற்றும் புனிதத்தன்மையை பேணும் வகையில், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்களிலும் செல்போன் பயன்பாட்டை தடுக்க வேண்டும், செல்போன்களுக்கான பாதுகாப்பு மையங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, முதற்கட்டமாக 52 முதுநிலைத் திருக்கோயில்களில் மட்டும் செல்போன்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான தடை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தவறான தகவலைப் பரப்பாதீர் எனவும் தமிழக அரசின் தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவின் அதிகாரப்பூர்வ கணக்கில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

என்னதான் செல்போன் தடையை பக்தர்கள் வரவேற்றாலும், செல்போனை ஒப்படைப்பது மற்றும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்படும் தேவையற்ற அலைச்சலைத் தவிர்க்க கோயில் நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பக்தர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

-Edited by சு.பிரவீனா

(கூடுதல் தகவல்கள் - மதுரை சிவக்குமார்)

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