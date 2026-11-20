வடபழனி முருகனை அருகில் தரிசிக்க பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை - உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு
குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பதிலளிக்க அறநிலையத்துறை தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வழக்கின் விசாரணை டிசம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
Published : November 20, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: பொது வரிசையில் வரும் பக்தர்கள் கடவுளை அருகில் சென்று தரிசிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பிரசித்தி பெற்ற வடபழனி முருகன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஆகியோரை பாரபட்சமற்ற முறையில் நடத்தவும், தடையற்ற தரிசன ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்யவும் உத்தரவிடக்கோரி வடபழனி பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், 'இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் லட்சுமி, வடபழனி கோயிலில் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, பக்தர்களுக்கு கடுமையான சிரமம் ஏற்படுகிறது. சிறப்பு தரிசனத்திற்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பொதுமக்கள், கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பக்தர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தனி வழி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அர்த்த மண்டபத்தில் இருந்து தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு தொடர்பாக அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், 'கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்தவே புதிய விதிமுறைகள் கொண்டுவரப்பட்டன. மனநிம்மதியுடன் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளோம்' என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் செந்தில்குமார் தரப்பில், "பொது வரிசையில் வரும் பக்தர்கள் அர்த்த மண்டபத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. முக்கிய பிரமுகர்கள், செல்வந்தர்கள், செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் மட்டுமே கருவறையை வலம் வர அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கோயிலில் உள்ள மகா மண்டபம் மற்றும் அர்த்த மண்டபத்தின் கடந்த ஒரு வருட சிசிடிவி காட்சிகளைச் சரிபார்த்தால், அறநிலையத்துறையின் கூற்றுகள் பொய் என நிரூபிக்கப்படும்.
இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகுதான், பொது தரிசன வரிசையில் வரும் பக்தர்கள் வாரத்தில் 3 நாட்கள் அர்த்தமண்டப தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். பொது தரிசன வரிசையில் வரும் பக்தர்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தப்படுகின்றனர். பாலபிஷேகம் நடைபெறும்போது, செல்வந்தர்கள், செல்வாக்கானவர்கள் மட்டுமே அர்த்த மண்டபத்தில் அமர்ந்து தரிசிக்கவும், மற்ற பக்தர்கள் பொது வரிசையில் நின்றோ அல்லது கொடிமரத்திற்கு அருகில் இருந்தோ தான் பார்க்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்" என்று வாதிடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்க அறநிலையத்துறை தரப்பில் அவகாசம் கேட்டப்பட்டதை அடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை வருகிற டிசம்பர் 17-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.