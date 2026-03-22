வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே திறக்கப்படும் அசுபதி தீர்த்த கிணறு: மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து நீராடிய பக்தர்கள்

காசி, கங்காவுக்கு இணையாகக் கருதப்படும் அசுபதி தீர்த்த கிணற்றில், தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடி வழிபட்டனர்.

அசுபதி தீர்த்த கிணற்றில் நீராடிய பக்தர்கள்
அசுபதி தீர்த்த கிணற்றில் நீராடிய பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 22, 2026 at 10:51 AM IST

மயிலாடுதுறை: திருமெய்ஞானம் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயிலில் வருடத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டுமே நடைபெறும் அசுபதி தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருக்கடையூரில் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ அபிராமி அம்மன் சமேத ஸ்ரீ அமிர்தகடேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. பக்தர் மார்க்கண்டேயருக்காக எமனை இறைவன் சம்ஹாரம் செய்த பின்பு உயிர்ப்பித்த ஸ்தலம் என்று புராணத்தில் உள்ளது.

மேலும், திருக்கடையூரில் மார்க்கண்டேயர் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்காக, வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப திருக்கடையூரை அடுத்த திருமெய்ஞானம் என்ற இடத்தில் கங்கை நீர் கிணற்றிலிருந்து கிடைத்தது என்றும், இதற்கு 'அசுபதி தீர்த்தம்' என்றும் கூறப்படுகிறது.

திருமெய்ஞானம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ஆம்ல குஜாம்பிகா சமேத பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயிலில் பங்குனி மாதம் அசுபதி நட்சத்திர தினத்தில் இந்த கிணறு தோன்றியதால், ஆண்டு தோறும் பங்குனி மாதம் அசுபதி நட்சத்திர தினத்தன்று இக்கிணற்றில் தீர்த்தவாரி நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி நேற்று (மார்ச் 21) அக்கிணற்றில் தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது. இந்த கிணற்று நீர் காசிக்கு இணையான புனித நீராக பக்தர்களால் கருதப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், தீர்த்தவாரியை முன்னிட்டு பக்தர் மார்க்கண்டேயர் அசுபதி தீர்த்தத்திற்கு பல்லக்கில் எழுந்தருளினார். தொடர்ந்து, தருமபுரம் ஆதீனம் 27ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிகர் ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் முன்னிலையில், கணேஷ் குருக்கள் தலைமையிலான சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத அஸ்திரதேவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது.

அசுபதி தீர்த்த கிணற்றில், தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடிய வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நாளில் புனித நீராடுவது சிறப்பு என்பதாலும், காசி மற்றும் கங்காவுக்கு இணையாகக் கருதப்படுவதாலும், ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து கோயில் கிணற்று நீரில் புனித நீராடினர்.

இதை முன்னிட்டு, பிரம்மபுரீஸ்வரருக்கு தீப வழிபாடும், பால், தேன், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், விபூதி, பல்வேறு வாசனை பொருட்கள் மற்றும் அசுபதி கிணற்றுத் தீர்த்தம் கொண்டு அபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு, சிறப்பு அலங்காரம் செய்து அர்ச்சனை நடைபெற்றது.

இதில், தருமபுரம் ஆதீனம் மடாதிபதி உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று, சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதுமட்டுமின்றி, கிணற்று புனித நீரை பாட்டில்களில் பிடித்து, பக்தர்கள் அவர்களது வீட்டுக்கு கொண்டு சென்றனர்.

இந்த கிணற்று நீரில் வருடத்தில் ஒரு நாள், அதுவும் தீர்த்தவாரி அன்று மட்டுமே பக்தர்கள் நீராட அனுமதிக்கப்படுவர். அதனால், அதிகாலை 4 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

