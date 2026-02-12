பழனி முருகன் கோயிலில் திடீரென ஒலித்த தவெக பாடல் - இளைஞரின் செயலால் அதிர்ந்த பக்தர்கள்
தவெக பாடல் ஒலித்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக பழனி கோயில் நிர்வாகம் தெரித்துள்ளது.
Published : February 12, 2026 at 3:14 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயில் அறிவிப்பு ஒலிபெருக்கியில் இளைஞர் ஒருவர், தவெக கட்சி பாடலை ஒலிக்கவிட்ட சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதன்முதலாக களம் காணவுள்ளார். அரசியலுக்கு வந்துவிட்டதால் விஜய் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்து வருகின்றன. அந்த விமர்சனங்களில் பெரும்பாலானவை, விஜய் ரசிகர்களின் செயல்பாடுகளை மையமாக கொண்டவை.
தவெக தொண்டர்கள் விஜய்யை அரசியல் கட்சி தலைவராக பார்க்கவில்லை என்றும், இன்னமும் விஜய்யை நடிகராகவே அவர்கள் கொண்டாடுவதாகவும் அவர்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட சூழலில்தான், சென்னை பனையூரில் தவெகவின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், பாடகர் வேல்முருகனின் இசை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ப உற்சாகமாக நடனமாடினார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. அதுமட்டுமின்றி, முருகனின் பக்திப் பாடலை இழிவுப்படுத்தும் விதமாக ஜோசப் விஜய் இச்செயலை செய்துள்ளதாகவும், இதன் மூலம் முருக பக்தர்களின் மனதை புண்படுத்தியுள்ளதாகவும் இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட இந்து அமைப்பினர் வேதனை தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவத்தின் அதிர்வலைகள் அடங்குவதற்குள்ளாக, பழனி முருகன் கோயில் ஒலிபெருக்கியில் இளைஞர் ஒருவர் தவெக பாடலை ஒலிபரப்பியது அங்கிருந்த பக்தர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படைவீடாக விளங்கும் பழனி முருகன் கோயில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் பராமரிப்பில் உள்ளது. இக்கோயிலுக்கு தைப்பூசம் உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். அப்படி சாமி தரிசனத்திற்கான வரும் பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில், அங்குள்ள ஒலிப்பானில் மைக் மூலம் முக்கிய அறிவிப்புகள் மட்டுமே ஒலிபரப்பப்பட்டு வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், நேற்று அந்த ஒலிப்பெருக்கியில் திடீரென ‘உங்க விஜய்.. உங்க விஜய்.. உயிரென வர்றேன்’ என்ற தவெக பாடல் ஒலிபரப்பப்பட்டது. இந்த பாடலை கேட்டு பக்தர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். கோயில் போன்ற புனித தலங்களில் இதுபோன்ற கட்சி பாடல்களை ஒலிக்கவிடுவது மத நம்பிக்கைக்கு எதிரானதாக கருதப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கோயில் நிர்வாகம் விசாரணை செய்தபோது, கோயிலுக்கு வந்த இளைஞர் ஒருவர், யாருடைய அனுமதியும் இன்றி, தனது செல்போனை கோயில் ஒலிபெருக்கி அமைப்புடன் இணைத்து, அப்பாடலை ஒலிக்கச் செய்தது தெரியவந்தது. மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.