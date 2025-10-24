அண்ணாமலையார் கோயில் உக்ராண மண்டபம் பழுது! பக்தர்கள் கவலை!
உக்ராண மண்டபம் பழுதடைந்தது யாருக்கும் தெரியக் கூடாது என்பதால் கோயில் நிர்வாகம் தடுப்புகளை அமைத்திருப்பது பக்தர்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 8:23 PM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில் சுவாமிகளுக்கு ஆறு கால பூஜைக்கான உணவு தயாரிக்கப்படும் சமையல் கூடம் பழுதடைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் முக்கியமானது திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோயில். இங்கு மூலவர் அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமுலை அம்மன், விநாயகர், முருகர், சண்டிகேஸ்வரர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சன்னதிகள் உள்ளன.
ஒவ்வொரு நாளும் இந்த திருக்கோயிலில் அதிகாலை 5 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு கோசாலை பூஜையுடன் துவங்கி இரவு பள்ளியறை பூஜை என ஆறு கால பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் அண்ணாமலையார் திருக்கோயில் உள்ளே கொடிமரத்திற்கு எதிரே உக்ராண மண்டபம் என்று அழைக்கப்படும் மூலவர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சன்னதிகளான பிரசாதங்கள் மற்றும் நெய்வேத்தியங்கள் தயாரிக்கும் சமையல் கூடம் உள்ளது.
சுமார் 500 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த உக்ராண மண்டபம் தற்போது பாழடைந்த நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக இந்த சமையல் கூடத்தை தாங்கி நிற்கும் கற் தூண்களின் மேல் பகுதியில் சேதம் அடைந்துள்ளது. இந்த தகவல் யாருக்கும் தெரியாத வகையில் திருக்கோயில் நிர்வாகம் யாரும் சென்று புகைப்படம், வீடியோ எடுத்து விடக் கூடாது என்று இரும்பு தடுப்புகளை கொண்டு மறைத்து வைத்துள்ளது.
மேலும் இந்த மண்டபத்தின் பாதிப்புகள் குறித்து இதுவரை திருக்கோயில் நிர்வாகம் எந்த ஒரு தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை. இது யாருக்கும் தெரியக் கூடாது என்ற விதத்தில் தடுப்புகளை அமைத்து இடிந்து விழுந்த செங்கல் மற்றும் மண் குவியல்களை அங்கேயே திருக்கோயில் நிர்வாகம் கொட்டி உள்ளது.
குறிப்பாக கார்த்திகை மாதத்தின் முக்கிய நிகழ்வான மகா தீபத் திருநாளன்று இந்த மண்டபத்தின் (மேல் பகுதி) மீது அமர்ந்து தான் முக்கிய பிரமுகர்களான நீதிபதிகள், காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள், இந்து சமய அறநிலையத் துறை உயர் அதிகாரிகள், ஆட்சியர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகள் மகா தீப தரிசனத்தை கண்டு தரிசிப்பார்கள்.
தற்போது உக்ராண மண்டபம் என அழைக்கப்படும் சமையல் கூடம் மிக மோசமாக பழுதடைந்துள்ள நிலையில் கோயிலில் சிதிலமடையும் கட்டுமானங்களை திருக்கோயில் நிர்வாகம் கண்டு கொள்ளவில்லை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.