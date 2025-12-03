ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதி; தாடகை நாச்சியம்மன் கோயிலில் இன்று கார்த்திகை தீபத் திருவிழா
5000 அடிக்கு மேல் மலை மீது அமைந்துள்ள அங்கலக்குறிச்சி தாடகை நாச்சியம்மன் கோயிலில் வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே கார்த்திகை தீபத்தன்று பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
கோயம்புத்தூர்: கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5000 அடிக்கு மேல் மலை மீது உள்ள தாடகை நாச்சியம்மன் கோயிலில் இன்று கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படுகிறது.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் பொள்ளாச்சி வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அடர்ந்த வனப் பகுதியில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5000 அடிக்கு மேல் மலை மீது அங்கலக்குறிச்சி என்ற பகுதியில் தாடகை நாச்சியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே கார்த்திகை தீபத்தன்று பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு, சிறப்பு பூஜைகளுடன் மகாதீபம் ஏற்றப்படும்.
இந்நிலையில் இன்று தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோயில்களில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு கோயில்களில் மகா தீபம் ஏற்ற பக்தர்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று அங்கலக்குறிச்சி தாடகை நாச்சியம்மன் கோயிலில் மகா தீபம் ஏற்றுவதற்காக உள்ளூர் மட்டுமின்றி கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்ட மற்றும் முன் அனுமதி பெற்ற நபர்கள் மட்டுமே இக்கோயிலுக்குள் செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி அளிக்கின்றனர். மேலும் பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும் எனவும், பிளாஸ்டிக் மற்றும் எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். மேலும் வனவிலங்குகளை கண்டால் அவைகளை துன்புறுத்துவதோ, அருகில் சென்று புகைப்படங்கள் எடுக்கவோ கூடாது எனவும் பக்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த அடர்ந்த வனப்பகுதியில் யானை, காட்டு மாடு, புலி, சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் அதிகமாக உள்ளன. இதனால் மலை மீது உள்ள கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்ய செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனத்துறை வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் வனப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5000 அடி உயரத்தில் உள்ள இந்த தாடகை நாச்சியம்மன் கோயிலில் இன்று மாலை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டு, பக்தர்கள் தரிசனம் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.