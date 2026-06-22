தீமிதி திருவிழாவில் தீக்குழியில் விழுந்த பக்தர் படுகாயம்
அம்மன் சிலையை சுமந்தபடி தீக்குழியில் இறங்கிய பக்தர் நிலைதடுமாறி விழுந்த நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் அவரை மீட்டனர்.
Published : June 22, 2026 at 8:35 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கரில் நடைபெற்ற தீமிதி திருவிழாவில் தீக்காயம் அடைந்த பக்தர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
சோளிங்கர் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாரம்பரிய தீமிதி திருவிழா இந்த ஆண்டும், பக்தி பரவசத்துடன் நடைபெற்றது. இந்த விழா தெருக்கூத்துக்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளுடன் பத்து நாட்கள் நடைபெற்றன. கோயில் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான துரியோதனன் படுகொலை நிகழ்ச்சி நேற்று காலை நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து மாலை 6 மணிக்கு மேல் சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் காப்பு கட்டிக்கொண்டு தீமிதி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.
பக்தர்கள் கோலத்தம்மன் கோவில், பாட்டிக்குளம், லிங்கா ரெட்டி தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக ஊர்வலமாகச் சென்று ஏழு நீர்நிலைகளில் புனித நீராடினர். இறுதியாக அரக்கோணம் சாலையில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள தக்கான் குளத்தில் நீராடிய பின்னர் ஊர்வலமாக திரும்பினர்.
பின்னர் திரௌபதி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, தீமிதி நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. இதில் அம்மன் சிலையைத் தூக்கிக்கொண்டு பெண்கள், ஆண்கள், சிறுவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளை தோளிலும் இடுப்பிலும் சுமந்தபடி பக்தர்கள் தீயில் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். அப்போது அம்மன் சிலையை சுமந்தபடி தீக்குழியில் இறங்கிய பக்தர் ஒருவர், இரண்டாவது அடியிலேயே திடீரென நிலைதடுமாறி விழுந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த நான்கு பக்தர்களும் அவர்மீது விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
உடனடியாக பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர், விரைந்து சென்று தீயில் காயம் அடைந்த பக்தரை மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர். பின்னர் அவரை சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்தில் அவருக்கு பலத்த தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் காரணமாக தீமிதி திருவிழா நடைபெற்ற பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.