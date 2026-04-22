தடுப்பு காவலில் சிறையில் உள்ள கைதிகளுக்கு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை; நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டம்
புழல் சிறையில் தமக்கு வாக்களிக்க உரிய ஏற்பாட்டை செய்து தரக் கோரி பிரபல ரவுடி ஹரிநாடார் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 4:31 PM IST
சென்னை: நாடு கடத்தல் மற்றும் தடுப்பு காவல் பிரிவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி ஹரிநாடாரை கடந்த ஜனவரி 8 -ம் தேதி காவல் துறை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். பின்னர், ஜனவரி 26-ம் தேதி அவர் மீது குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டது. இதையடுத்து, புழல் சிறையில் விசாரணை கைதியாக உள்ள தனக்கு வாக்களிக்க உரிய ஏற்பாடுகளை செய்து தர காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஹரிநாடார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், 'தன் மீது போடப்பட்ட எந்த வழக்கிலும் இதுவரை தண்டனை விதிக்கப்படவில்லை. எனவே நடைபெற உள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனது வாக்கை பதிவை செய்ய சிறையில் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என சிறை நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், குறைவான கால அவகாசமே இருப்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தர முடியாது என்று புழல் சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்துவிட்டது.
தன்னை போல தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு சிறைகளில் 40 ஆயிரம் விசாரணை கைதிகள் உள்ளனர். அதில் குண்டர் சட்டத்தில் மட்டும் 2 ஆயிரம் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். நான் உட்பட அவர்கள் அனைவரும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் தகுந்த ஏற்பாடுகளை செய்துதர சிறைத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஹரிநாடார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் மகாவீர் சிவாஜி, "குண்டர் சட்டத்தில் சுமார் 2,000 கைதிகள் சிறையில் உள்ளனர். 100 சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளது. இந்த இலக்கை அடைய சிறை கைதிகளை வாக்களிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று வாதாடினார்.
|இதையும் படிங்க : தமிழ்நாட்டில் 5,949 வாக்குசாவடிகள் பதற்றமானவை - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஹரிநாடார் மீது தற்போது 3 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவர் மீது குண்டர் சட்டமும் போடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 62-ன் படி தடுப்பு காவல் கைதிக்கு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை என்பதை உச்சநீதிமன்றமும் உறுதி செய்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், "விசாரணை கைதிகள் மட்டுமே வாக்களிக்க சிறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற கைதிகளுக்கு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை என்பதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளதால் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "நாடு கடத்தல் மற்றும் தடுப்பு காவல் கைதிகளுக்கு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை என்பதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ள நிலையில், அவர்கள் வாக்களிக்க உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமென உத்தரவிட முடியாது" என்று தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.