ETV Bharat / state

தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் வழக்கு: 61 வங்கிக்கணக்குகள்; ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி - வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்

மோசடி பணம் யார் யாருக்கு சென்றுள்ளது? இதில் யாரெல்லாம் பயனடைந்துள்ளனர்? மோசடியில் மேலும் எத்தனை பள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன? மோசடி செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை எவ்வளவு? என்பன குறித்து விசாரணை தொடர்ந்து வருகிறது.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் பெற்றுத்தருவதாக கூறி ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடியில் ஈடுபட்ட அரசகுமார் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னை சாலிகிராமத்தில் ‘தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்’ என்ற பெயரில் அமைப்பை நடத்தி வந்தார் திமுக செய்தித் தொடர்பு குழு துணைத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார். பதிவு செய்யப்படாத இந்த அமைப்பின் மூலம் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளிகளின் தரம் உயர்வு, DTCP/CMDA உள்ளிட்ட சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் பணம் பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

பணத்தை வாங்கிய பின்னர் எந்தவித அரசு அனுமதியையும் பெற்றுத் தராமல், வாங்கிய பணத்தையும் திருப்பி வழங்காமல் சுமார் ரூ. 100 கோடி வரை மோசடி செய்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் சுமார் 160 புகார்கள் வந்து குவிந்தன. இதன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அரசகுமாரை கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதி கைதுசெய்து காவலில் எடுத்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தினர்.

தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளுடன் சந்திப்பு

விசாரணையில் நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்த்துதல், DTCP/CMDA ஒப்புதல்கள் உள்ளிட்ட அரசு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளுடன் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசகுமார் சந்திப்புகளை நடத்தியது தெரியவந்தது.

குறிப்பாக, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை வடபழனியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதி மற்றும் போரூரில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை அழைத்து சந்திப்பு நடத்தியுள்ளார். அப்போது பள்ளிகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள அரசு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.

இதைத்தொடர்ந்து சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில் அரசகுமார் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள முத்துக்குமாரை தேடும் பணியில் போலீசார் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

வங்கிக்கணக்குகள் முடக்கம்

இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 120 தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் ரூ. 14 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்திருப்பதும், டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் பல கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அரசகுமாருக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் 61 வங்கிக்கணக்குகளை போலீசார் முடக்கினர்.

மேலும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தின் மூலம் எங்கெல்லாம் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்தும், இந்த மோசடியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்தும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதில், பண மோசடியில் அரசகுமாருக்கு பலர் உடந்தையாக செயல்பட்டது தெரியவந்தது. தமிழ்நாடு முழுவதும் தனியார் பள்ளிகளின் சங்கங்களை தொடர்புகொண்டு பள்ளி நிர்வாகிகளை மிரட்டியும், பல்வேறு வழிகளில் பணம் பெற்றதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அரசகுமாருக்கு உடந்தையாக இருந்து பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்ட அவரது உறவினர்களான மதுரையைச் சேர்ந்த ஆரோக்கியராஜ் என்ற ராஜா (39), திருச்சியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் (49) ஆகியோரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பள்ளிகளுக்கும், பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லாத இவர்கள், அரசகுமார் மற்றும் சிலரது தூண்டுதலின்பேரில் பள்ளி நிர்வாகிகளை ஓரிடத்துக்கு வரவழைத்து பணம் வசூலித்தது தெரியவந்தது. இருவரையும் போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

மேற்கு மாவட்டங்கள் குறிவைப்பு

இந்த மோசடி தொடர்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு இதுவரை 160 புகார்கள் வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சேலம், ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளிடமிருந்து அதிகளவில் புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் மேற்கு மாவட்டங்களில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளை குறிவைத்து பணம் வசூலித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: அருண் ஐபிஎஸ் குடும்பத்தினரின் சொத்துகள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் சவுக்கு சங்கர் புகார்

தவிர, கூடுதலாக ரூ. 17 கோடி வரை பணம் வசூலிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாரங்களும் கிடைத்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து அரசகுமார் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்களின் வங்கி கணக்குகள், பணப் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட நிதி ஆவணங்களை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

மோசடி பணம் யார் யாருக்கு சென்றுள்ளது? இதில் யாரெல்லாம் பயனடைந்துள்ளனர்? என்பது குறித்தும், இந்த மோசடியில் மேலும் எத்தனை பள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன? மோசடி செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை எவ்வளவு? என்பது குறித்தும் தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், பள்ளிக்கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் அரசகுமாரின் உறவினர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

BT ARASAKUMAR CASE
PRIVATE SCHOOLS ARASAKUMAR
தனியார் பள்ளி அங்கீகார மோசடி
திமுக பி டி அரசகுமார்
PRIVATE SCHOOLS RECOGNITION FRAUD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.