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தமிழகத்தில் மூடப்பட்டுள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளின் விவரங்கள் நாளை வெளியீடு; அமைச்சர் ரமேஷ் தகவல்

பொதுமக்கள், பெண்கள், மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கல்வி நிறுவனங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், பேருந்து நிலையங்களுக்கு மிக அருகில் உள்ள 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் கே.விக்னேஷ்
மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் கே.விக்னேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 10:52 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு மூடப்பட்டுள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளின் முழு விவரங்கள் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளது என்று தமிழக மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தவெக தலைவர் விஜய், கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். இதையடுத்து, பொதுமக்கள், பெண்கள், மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கல்வி நிறுவனங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு மிக அருகில் அமைந்திருந்த 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

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அந்த மதுக்கடைகள் இரண்டு வாரங்களில் மூடப்படும் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது வரை பல இடங்களில் மதுபானக் கடைகள் மூடப்படாமல் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் மொத்த டாஸ்மாக் கடைகளில் எண்ணிக்கை 4,765-ஆக இருந்தது. இந்த நிலையில் பேருந்து நிலையங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் ஆகியவற்றின் அருகே இருக்கக்கும் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளை மூடுமாறு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.

அவற்றில், எந்தெந்த இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் இருந்தன; அவற்றில் எந்தெந்த கடைகள் மூடப்பட்டன போன்ற அனைத்து விவரங்களும் நாளை நடைபெறும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு, அதன் பிறகு அந்த விபரங்கள் வெளியிடப்படும்.

டாஸ்மாக் முழுவதையும் தனியார் மயமாக்கும் நடவடிக்கைகள் தற்போது இல்லை. அரசின் வருவாயில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் டாஸ்மாக் மூலம் பெறப்படக்கூடிய முழு வருவாயும் தனிநபருக்கு செல்லாமல் அரசுக்கு வரும் வகையில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் கொண்டுவர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
மதுபான உற்பத்தி முதல் விற்பனை வரை அனைத்தையும் கண்காணிக்கவும், காலி பாட்டில்களை வாங்கும் நடைமுறையில் வரும் காலங்களில் எவ்வித பிரச்சனையும் ஏற்படாத வகையிலும், முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையிலே புது யுக்திகள் கையாளப்பட உள்ளன.

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அதே நேரத்தில் வருவாயை பெருக்குவதற்காக மதுபானங்களின் விலையை உயர்த்தும் திட்டம் அரசிடம் இல்லை. டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

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