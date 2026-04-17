வால்பாறை கோர விபத்து: வாகனத்தில் பயணித்தவர்கள் விவரம் வெளியீடு
வால்பாறை கோர விபத்தில் 7 பெண்கள் மற்றும் 2 ஆண்கள் என ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : April 17, 2026 at 11:02 PM IST
கோவை: வால்பாறை கொண்டை ஊசி வளைவில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அவர்களின் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
கேரளா மாநிலம் மலப்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 13 பேர் நேற்று வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்தனர். வால்பாறையை சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு இன்று மாலை பொள்ளாச்சி வழியாக கேரளாவுக்கு மீண்டும் புறப்பட்டனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக வால்பாறை மலைப்பாதையில் உள்ள 13-வது கொண்டு ஊசி வளைவில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் அங்கிருந்த தடுப்பு சுவரில் மோதியது. இதில் வாகனம் 800 அடிக்கு கீழாக சாலையில் தலைகுப்புற விழுந்து நொறுங்கியது. இதில் வாகனத்தில் பயணம் செய்த 7 பெண்கள், 2 ஆண்கள் உட்பட 9 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் நான்கு பேரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வாகனத்தில் பயணித்தவர்கள் விவரம்
அஜித்தா 54 , ரம்லா 52, சுகுரா 43 , ஆஷா 41, மஜித் 43, சாஜிதா 45, ஷகிலா 37, நவ்ஷத் 39 , ருக்யா 39, ஹிஷாம் 12, ஷகத்தின் 11, மஸ்னீன் 10, ஓட்டுநர் முகமது பாசித் 21
இந்நிலையில் இந்த கோர விபத்து குறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பவன் குமார் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். விவபத்து தொடர்பாக பேசிய அவர், "மாலை ஐந்து மணியளவில் வால்பாறை சாலை 13-வது கொண்டை ஊசி வளைவில் KL 12 AM 7288 எண் கொண்ட கேரள சுற்றுலா வாகனம் விபத்தில் சிக்கியது. இந்த வாகனத்தில் 8 பெண்கள் 5 ஆண்கள் என 13 பேர் பயணித்துள்ளனர். விபத்து தொடர்பாக தவல் அறிந்ததும் தீயணைப்பு துறை மற்றும் காவல்துறையினர் விரைந்து சென்று மீட்பு பணியை துவங்கினர். பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டனர்.
இந்த விபத்தில் 7 பெண்கள் மற்றும் 2 ஆண்கள் என ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மூன்று பேர் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு சிறுமி பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவர் நல்ல முறையில் பேசுகிறார். இந்த விபத்து தொடர்பாக கேரளா மாநிலம் மலப்புரம், பாலக்காடு மாவட்ட ஆட்சியரோடு தொடர்பில் இருக்கிறோம். விரைவில் உடற்கூராய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.
விபத்து குறித்து கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், "கேரள மாநிலத்தில் இருந்து வால்பாறை சாலக்குடிக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளனர். பொள்ளாச்சி நோக்கி வரும்பொழுது வாகனம் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டு இழந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மலப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு இந்த விபத்து குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைந்து மீட்பு மணிகள் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
இந்த விபத்து குறித்து அறிந்து கேரள சட்டமன்ற உறுப்பினர் கிருஷ்ண குட்டி பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்தார். விபத்து குறித்து மாநில அரசுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், உடற்கூறாய்வு முடிந்த பிறகு உடல்களை எடுத்துச்செல்ல கேரள அரசு சார்பாக வாகனம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.