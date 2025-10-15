தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள்: முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்தும் பிற மாவட்டங்களுக்கு தினசரி பேருந்துகள் உள்பட ஒட்டு மொத்தமாக 20,378 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
Published : October 15, 2025 at 8:28 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்.16 முதல் 19 வரை சென்னையிலிருந்து 14,268 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் அக்.16 (வியாழக்கிழமை) முதல் அக்.19 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வரை சென்னை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாதவரம் ஆகிய மூன்று பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து வழக்கம் போல இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் விவரம் குறித்த தகவலை அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் மோகன் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 16/10/2025 , 17/10/2025, 18/10/2025 மற்றும் 19/10/2025 ஆகிய நாட்களில் சென்னையிலிருந்து தினசரி இயக்கப்படுகின்ற 2,092 பேருந்துகளுடன், 5,900 சிறப்பு பேருந்துகள் என நான்கு நாட்களும் சேர்த்து 14,268 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. அதே போல, பிற முக்கிய ஊர்களிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு 6,110 சிறப்பு பேருந்துகள் என ஒட்டு மொத்தமாக 20,378 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
தீபாவளி 2025 - சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
|சென்னையிலிருந்து பின்வரும் பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் விபரம் (16/10/2025 முதல் 19/10/2025 வரை)
|வ. எண்
|பேருந்து நிலையம்
|இயக்கப்படும் பேருந்துகள்
1
அ)
|கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் (KCBT), கிளாம்பாக்கம்
அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தை சார்ந்த கீழ்கண்ட தடங்கள்:
திருச்சி, கரூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, செங்கோட்டை, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம், திருவனந்தபுரம், காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், தேனி, திருப்பூர், பொள்ளாச்சி, ராமேஸ்வரம், சேலம், கோயம்புத்தூர், எர்ணாகுளம், திண்டிவனம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருக்கோவிலூர், விருத்தாச்சலம், அரியலூர், திட்டக்குடி, செந்துறை, ஜெயங்கொண்டம், புதுச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம் மற்றும் திண்டிவனம் வழியாக பண்ருட்டி, நெய்வேலி, வடலூர், சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோவில் செல்லும் பேருந்துகள் திண்டிவனம், விக்கிரவாண்டி, பண்ருட்டி வழியாக கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் மார்கமாக பட்டுக்கோட்டை, மன்னார்குடி செல்லும் அனைத்து வழித்தட பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்படும்.
|ஆ)
மாநகர பேருந்து நிலையம்
(MTC),
கலைஞர் நூற்றாண்டு
பேருந்து முனையம்
(KCBT) கிளாம்பாக்கம்
|வந்தவாசி, போளூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள்
|2.
|புரட்சித்தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம், கோயம்பேடு
|வேலூர், ஆரணி, ஆற்காடு, திருப்பத்தூர், காஞ்சிபுரம், செய்யாறு, ஓசூர் மற்றும் பெங்களூர் செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் திருத்தணி வழியாக திருப்பதி செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக செல்லும் புதுச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, வேதாரண்யம். திருவாரூர் மற்றும் திருத்துறைபூண்டி செல்லும் பேருந்துகள்
|3.
|மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம்
|பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி, ஊத்துக்கோட்டை மற்றும் செங்குன்றம் வழியாக ஆந்திர மாநிலத்திற்கு செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் வழக்கமாக இயக்கப்படும் திருச்சி, சேலம், கும்பகோணம் மற்றும் திருவண்ணாமலை பேருந்துகள்.
பயணிகள் மேற்கண்ட பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 16.10. 2025 முதல் 19.10.2025 வரை ஆகிய நாட்களில் பயணம் மேற்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், 19.10.2025 கடைசி நேர கூட்ட நெரிசலை தவிர்த்து 16.10.2025, 17.10.2025 மற்றும் 18.10.2025 ஆகிய நாட்களில் தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முன்பதிவு செய்து பணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.