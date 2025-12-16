தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மீதான நிலுவை வழக்குகள் எத்தனை தெரியுமா?
தமிழகத்தின் முன்னணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் மீதான நிலுவை வழக்குகள், குறித்த பட்டியலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
Published : December 16, 2025 at 11:29 AM IST
- By க.சசிக்குமார்
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மீதான நிலுவை வழக்குகள் குறித்த விவரத்தை பார்க்கலாம்...
ஒவ்வொரு தலைவரும் தங்களுக்கான கொள்கை மற்றும் சித்தாந்தங்களுடன் தான் கட்சி தொடங்குகின்றனர். மேலும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் நேர்மையான ஆட்சியை வழங்குவோம். ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக செயல்படுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கின்றனர். பிற கட்சிகள் செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டுவதையும், விமர்சிப்பதையும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதனால் ஆளும் கட்சியினர் அவதூறு வழக்குகளை எதிர்க்கட்சியினர் மீது போடுகின்றனர்.
சீமான், தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் - நாம் தமிழர் கட்சி
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது அவதூறாக கருத்து தெரிவித்தது, தேர்தல் வழக்குகள் என தமிழகம் முழுவதும் 120 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
குறிப்பாக பெரியாரை அவதூறு செய்யும் வகையில் வடலூரில் பேசியதாக சீமான் மீது 76 வழக்குகள் தமிழகம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்டன. வேறு எந்த தலைவர்கள் மீதும் இவ்வளவு அவதூறு வழக்குகள் தமிழகத்தில் போடப்பட்டது இல்லை.
நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி சாட்டை துரைமுருகன், தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து கருத்து தெரிவித்து வந்தார். இதையடுத்து, துரைமுருகன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டார். குண்டர் சட்டத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார் தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளார் என்று சீமான் பேட்டி அளித்தார். இதனால் தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய சீமானுக்கு எதிராக ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார் 2 கோடியே 10 லட்ச ரூபாய் மானநஷ்ட ஈடு வழங்கவும், தன்னைப்பற்றி பேசவும் தடை விதிக்கக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதையடுத்து வருண்குமார் குறித்து பேச சீமானுக்கு இடைக்கால தடை விதித்த உயர் நீதிமன்றம், நஷ்ட ஈடு குறித்த வழக்கை நிலுவையில் வைத்துள்ளது.
வைகோ, பொதுச்செயலாளர் - மதிமுக
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மீது ஒரே ஒரு வழக்கு மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளது. சென்னையில் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு "நான் குற்றம்சாட்டுகிறேன்" என்ற புத்தகம் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசியதாகவும் தேச துரோகம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 5 ஆம் தேதி வைகோவுக்கு 1 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்தது. தண்டனைக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடந்த ஜூலை 18 ஆம் தேதி தண்டனைக்கு தடை விதித்துள்ளது.
இதனிடையே ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட தேச துரோக சட்டத்தை இந்தியாவில் தொடர அனுமதிக்கலாமா? என மத்திய அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பிய உச்ச நீதிமன்றம், நிலுவையில் உள்ள தேச துரோக வழக்குகளுக்கு தடை விதித்ததுடன் முழு அமர்வு விசாரணை செய்யவும் உத்தரவிட்டது. உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வைகோ வழக்கு விசாரணை முழு அமர்வில் தற்போது நிலுவையில் உள்ளது.
தொல். திருமாவளவன், தலைவர் - விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் மீது 2 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த போது மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வந்தார். அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைக்காக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தலைமையில் மயிலாடுதுறையில் பேரணி நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பேரணியில், காவல் துறை மற்றும் விசிக தொண்டர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் பொதுச் சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாக திருமாவளவன் மீது மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
மேலும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது புதுச்சேரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை விட 5 நிமிடம் கூடுதலாக பேசியதாக வழக்கு பதிவு செய்து தேர்தல் ஆணையம் தனது கடமையை செய்தது. இந்த வழக்கும் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
அன்புமணி ராமதாஸ், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
அன்புமணி ராமதாஸ் மீது ஒரே ஒரு வழக்கு மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளது. காங்கிரஸ் தலைமையிலான 2004-2009 ஆட்சி காலத்தில் மத்திய சுகாதார அமைச்சராக இருந்த அன்புமணி ராமதாஸ், அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு சட்ட விதிகளை மீறி அனுமதி அளித்ததாக சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கு டெல்லி சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.