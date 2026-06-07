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பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரம் - மனைவி கைது

உடலை யாரும் அடையாளம் கண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, கொலை செய்த பின்னர் தலை மற்றும் கை உள்ளிட்ட பாகங்களை துண்டித்து, வெவ்வேறு இடங்களில் வீசியது போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் ஆய்வு
பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 9:46 PM IST

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சென்னை: பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவரின் மனைவி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தின் நான்காவது நடைமேடையில் உள்ள படிகட்டுக்கு அருகே தலை, கை மற்றும் ஆண் உறுப்பு உள்ளிட்டவை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆண் சடலம் ஒன்று நேற்று முன் தினம் (வெள்ளிக்கிழமை) மீட்கப்பட்டது. தலையில்லாத காரணத்தினால் கொலையுண்டவர் யார் என்பதைக் கண்டறிவது காவல்துறைக்கு பெருத்த சவாலாக மாறியது.

ஆகையால், சூட்கேஸில் இருந்த உடலை மீட்ட போலீஸார், சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில் பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

உயிரிழந்த அந்த நபர் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அமீர் அலி என்பது தெரியவந்துள்ளது. அவரை மனைவி ரஹீமா தனது ஆண் நண்பர் ரசம் அலியுடன் இணைந்து கொலை செய்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

ரஹீமா, சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்காக வரும் அசாம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களுக்கு தங்கும் அறைகள் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் ரஹீமாக்கும், அமீர் அலியின் நண்பரான ரசம் அலிக்கும் இடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டு, அது நாளடைவில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியுள்ளது. இதற்கு அமீர் அலி தடையாக இருந்த நிலையிலேயே அவரை கொடூரமான முறையில் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொலைச் செய்துள்ளனர்.

சுயநினைவுடன் இருந்தால் அவரை கொலை செய்ய முடியாது என்பதால், அமீர் அலிக்கு மது ஊற்றிக் கொடுத்து, நல்ல போதைக்கு சென்ற பின்னர் அவரை கழுத்தை அறுத்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளனர்.

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மேலும், அவரை யாரும் அடையாளம் கண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, கொலை செய்த பின்னர் அவரின் தலை மற்றும் கை உள்ளிட்ட பாகங்களை துண்டித்து, வெவ்வேறு இடங்களில் அவர்கள் வீசியதும் போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டுள்ள ரஹீமா மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் ரசம் அலி ஆகியோரிடம் தனிப்படை போலீஸார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, உடல் மட்டுமே போலீஸாருக்கு கிடைத்துள்ளநிலையில், தலை மற்றும் பிற உறுப்புகளைக் கண்டறியும் பணியில் அவர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து இருவரிடமும் விசாரித்ததில் அவர்கள் முன்னுக்குபின் முரண்பாடாக தகவல்களை தெரிவித்திருப்பதாக போலீஸார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆகையால், உடலின் மற்ற உறுப்புகளை மீட்கும் பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

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