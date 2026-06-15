இரவு முழுவதும் சிகிச்சை அளித்தும் சிறுமியை காப்பாற்ற முடியவில்லை- ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் விளக்கம்
சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் நேற்றிரவு 10 மணியளவில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுமி இன்று காலை 7:30 மணியளவில் உயிரிழந்தார்.
Published : June 15, 2026 at 9:11 PM IST
சென்னை: கும்மிடிப்பூண்டியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சிறுமிக்கு இரவு முழுவதும் சிகிச்சை அளித்தும் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வர் அரவிந்த் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டியில் 3 வயது சிறுமி நேற்று மாலை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு சிகிச்சைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் நேற்றிரவு 10 மணியளவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இரவு முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுமி இன்று காலை 7:30 மணியளவில் உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில் சிறுமிக்கு ஏற்பட்டிருந்த பாதிப்பு தொடர்பாகவும், மருத்துவமனையில் சிறுமிக்கு அளித்த சிகிச்சைகள் குறித்தும் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வர் அரவிந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பீகாரைச் சேர்ந்த அந்த சிறுமி, கும்மிடிப்பூண்டி மருத்துவமனையில் இருந்து நேற்று இரவு 10:30 மணிக்கு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
குழந்தையின் அடி வயிறு உள்ளிட்ட பகுதிகள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன. ரத்தப்போக்குடன் குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டார்.
சிறுமிக்கு தெரிந்த நபர், இதற்கு முன்பும் பிஸ்கட் வாங்கி கொடுத்ததாக கூறுகிறார்கள். அதேபோல நேற்றும் அவர் அழைத்துச் சென்றுள்ளார். நேற்று மாலை 4:30 மணிக்கு பெற்றோர் சிறுமியை தேடியபோது அந்த நபர் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது. அதன் பிறகு சிறுமியை கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். பின்னர், அங்கிருந்து ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு மேல்சிகிச்சைக்காக அழைத்து வந்தனர்.
சிறுமி அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு, உடனடியாக அவருக்கு ரத்தம் ஏற்றப்பட்டது. வென்டிலேட்டர் சிகிச்சை தரப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவ நிபுணர்கள் 24 மணி நேரமும் மருத்துவமனையில் இருப்பார்கள். அவர்கள் சிறுமிக்கு இரவு முழுவதும் சிகிச்சை அளித்தனர். அதிகாலை 4.30 மணி அளவில் சிறுமியின் உடல்நிலை பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது. காலை 7:30 மணியளவில் சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
சிறுமியின் உடலை காலையிலேயே பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பினோம். பிரேத பரிசோதனை நிறைவு பெற்ற நிலையில், உடலை குடும்பத்தினர் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
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தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ஐசியு) தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்தும் சிறுமியை காப்பாற்ற முடியவில்லை. நேற்று மாலை 5 மணிக்கு சம்பவம் நடந்த நிலையில், நேற்று இரவு 10 மணிக்குத்தான் சிறுமி சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். குழந்தை வெளியில் கூறமுடியாமல் ரத்தப்போக்குடன் இருந்துள்ளார். குழந்தையின் உடலில் காயங்கள் ஏதும் தெரியவில்லை. குழந்தையின் வயிற்றுக்கு கீழ் பகுதியில் தான் பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது.
உடல் ரீதியான வன்முறை, ரத்தப்போக்கு ஆகியவைதான் பெரிய பாதிப்பு. குழந்தையின் உடல் முழுவதும் ரத்தமாகத்தான் இருந்தது. குழந்தைக்கு நடந்தது ஷாக் போல இருந்திருக்கும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.