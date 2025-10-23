சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு - பொன்முடி பதில் அளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு!
Published : October 23, 2025 at 6:53 PM IST
சென்னை: சைவம், வைணவம் மற்றும் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்ததாக பாஜக கவுன்சிலர் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக இளைஞர் அணியின் தலைமை அலுவலகமான அன்பகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதனையடுத்து அவர் மீது திமுக தலைமை நடவடிக்கை எடுத்தது. கட்சியில் அவர் வகித்து வந்த பொறுப்பில் இருந்து திமுக தலைமை அவரை விடுவித்தது.
இந்த நிலையில், சர்ச்சை பேச்சு தொடர்பாக தாமாக முன் வந்து வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், பொன்முடி மீது ஏன் வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை? தமிழகம் முழுவதும் அளிக்கப்பட்ட 214 புகார்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? என காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதற்கு காவல் துறை தரப்பில், விசாரணை முழுமையாக நடத்தப்பட்டதாகவும், புகாரில் முகாந்திரம் இல்லாததால் 214 புகார்களும் முடித்து வைக்கப்பட்டதக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, வழக்கை முடித்து வைத்த உயர் நீதிமன்றம், தனி நபர்கள் நடுவர் (மாஜிஸ்திரேட்) நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் எனவும் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், பாஜகவை சேர்ந்த சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த், சென்னை சைதாப்பேட்டை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், வெறுப்பு பேச்சு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான புகாரை விசாரித்து, மத ரீதியாக வெறுப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், மத உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் அவரை தண்டிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த் தாக்கல் செய்த மனு, எம்.பி - எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம், புகார் மனு குறித்து அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.