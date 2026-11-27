துணை சபாநாயகர் தாக்கியதாக வழக்கு - தமிழக அரசு பதில் அளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
துணை சபாநாயகர் என்னை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, 'நான் நினைத்தால் என்ன வேண்டுமானலும் செய்வேன், என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது' என மிரட்டினார் என்று மனுதாரர் கார்த்திக் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 6:05 PM IST
மதுரை: துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தன்னை தாக்கியதாக கார்த்திக் குமார் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு பதில் அளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் துறையூரை சேரந்த் கார்த்திக் குமார் என்பவர் இது தொடர்பாக மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த நான், துறையூர் பகுதியில் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறேன். செய்தியாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறேன்.
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கடந்த மாதம் துறையூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், துணை சபநாயகருமான ரவிசங்கரிடம் மக்கள் நலன் சார்ந்த கோரிக்கை மனு அளிக்க சென்றேன். அப்போது துணை சபாநாயகர், என்னை உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கி காயம் ஏற்படுத்தினார். என்னிடம் இருந்த 3 சவரன் நகையும் காணவில்லை.
தாக்குதலுக்கு பிறகு மண்ணச்சநல்லூரில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்தேன். அப்போது, அங்கு வந்த காவலர்கள் என்னிடம் விசாரித்தபோது, துணை சபாநாயகர் தாக்கியதாக தெரிவித்தேன். ஆனால், அடையாளம் தெரியாத நபர் தாக்கியதால் காயம் ஏற்பட்டதாக காவலர்கள் பதிவு செய்தனர்.
மேலும் மருத்துவமனையில் இருந்த என்னை, மண்ணச்சநல்லூர் காவல் ஆய்வாளர் கட்டாயப்படுத்தி துணை சபாநயகர் இல்லத்திற்கு அழைத்து சென்று, என்னை யாரும் தாக்க வில்லை என மறுப்பு வீடியோ வெளியிடுவதற்கு கட்டாயப்படுத்தினர்.
அதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்தபோது, துணை சபாநாயகர் என்னை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, 'நான் நினைத்தால் என்ன வேண்டுமானலும் செய்வேன், என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது' என மிரட்டினார். என் குடும்பத்தினர் மீது பொய் வழக்கு போடுவதாகவும் மிரட்டினார்.
இதனால் அச்சமடைந்த நான், அவர்கள் கூறியதை கூறினேன். அவர்கள் வீடியோ எடுத்துக்கொண்டனர். வேறு எந்த வீடியோவும் வெளியிடக்கூடாது என என்னை மிரட்டி அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே மண்ணச்சநல்லூர் காவல் ஆய்வாளர் கிருபாநிதி, துறையூர் எம்எல்ஏவும் துணை சபாநயகருமான ரவிசங்கர் ஆகியோர் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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இந்த வழக்கு, நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த மனு குறித்து பதில் அளிக்க அவகாசம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, வழக்கின் முழு விவரத்தையும் செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்யுமாறு அரசு தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.