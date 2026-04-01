சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாஜகவுடன் சேர்ந்து அதிமுக துரோகம் செய்கிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்

நான் சிஏஏ சட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, கைது செய்யப்பட்டதற்காக பெருமைப்படுகிறேன் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

வாணியம்பாடியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்
Published : April 1, 2026 at 5:19 PM IST

திருப்பத்தூர்: சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாஜகவுடன் சேர்ந்து அதிமுக துரோகம் செய்கிறது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் மதச்சார்ப்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர் சையத் பாரூக்கை ஆதரித்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர், ”நானும் ஒரு வேட்பாளர் தான், ஆனால் எனது தொகுதிக்கு போய் வாக்கு கேட்கவில்லை. கூட்டணி கட்சியான ஏணிக்கு சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு வாக்கு கேட்கிறேன்.

கடந்த ஆண்டுகளில் இந்த தொகுதிகளில், வெற்றி பெறவில்லை. இந்த முறை தவறு நடக்கக் கூடாது, மகக்ளுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை கொடுத்துள்ளோம். சிறுபான்மை மக்களுக்கு காவலராக திமுக விளங்குகிறது. ஆனால், சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாஜகவுடன் சேர்ந்து அதிமுக துரோகம் செய்கிறது.

மத்திய அரசு சிஏஏ சட்டம் கொண்டு வந்த போது அதனை அதிமுக ஆதரித்தது. நான் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்த போது, சிஏஏ சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடிய போது தான் கைது செய்யப்பட்டேன். அதனை நினைத்து நான் பெருமைப்படுகிறேன். சிறுபான்மை மக்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை நமது திமுக அரசு கொடுத்துள்ளது.

கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர் வெற்றி மிக முக்கியம், 23 நாட்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு, கொடுத்து வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியதை சொல்லி வாக்கு கேளுங்கள். மொழி உரிமை, இன உரிமை மற்றும் மாநில உரிமையை மீட்டெடுக்க திராவிட மாடல் 2.Oவால் மட்டுமே முடியும்.

அமித்ஷாவும், மோடியும் அடிமை கூட்டத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளனர். முரட்டு பக்தன் என கேள்விப்பட்டுள்ளோம்ய. ஆனால் மோடியின் முரட்டு அடிமை எடப்பாடி பழனிசாமி” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.

இதையும் படிங்க: தந்தையின் வாக்குறுதியையே காப்பாற்றாத விஜய்; இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

தொடர்ந்து நாட்றம்பள்ளியில் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் நல்லதம்பி மற்றும் ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கவிதா தண்டபாணியை ஆகியோரை ஆதரித்தும், உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும் இந்த பிரச்சார கூட்டத்தில், திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

