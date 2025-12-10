தமிழ்நாட்டில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ரூ.4000 கோடி முதலீடு - துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகவல்
கலை விடுதலை அளிக்கும், சினிமா கல்வி கற்பிக்கும், பொழுதுபோக்கு நமது சமூகத்தை முன்னோக்கி வழி நடத்தும் என்பதை இந்தியாவில் முதன்முதலில் காட்டிய இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.
Published : December 10, 2025 at 11:07 AM IST
சென்னை: ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ரூ.4000 கோடி முதலீடு செய்யவுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருப்பதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் சார்பில் தென்னகத்துக்கான புதிய திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் அறிமுக விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் தயாரிக்கும் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், செய்தி தொடர்பு துறை அமைச்சர் சாமிநாதன், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், எம்பியும் நடிகருமான கமல்ஹாசன், நடிகர்கள் மோகன்லால், நாகார்ஜுனா, விஜய் சேதுபதி, நிவின் பாலி உள்ளிட்ட ஏராளமான தென்னிந்திய பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “தென் மாநில திரைத்துறைக்கு சென்னை ஒரு தலைநகராக உள்ளது. தமிழ் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னட திரைப்படங்களும் சென்னையில் தயாரிக்கப்பட்டன. தமிழ்நாட்டின் கலை மற்றும் இலக்கிய வரலாறு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்டவை. அதனால் தான் தற்போது நமது கலாசாரம் உயிர்ப்புடன் உள்ளது.
நாம் அனைவரும் அறிந்தபடி, தமிழ்நாடு மற்றும் தென் மாநிலங்களின் சமூக அரசியல் நிலப்பரப்பை வடிவமைப்பதில் கலை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பங்கைக் கொண்டுள்ளது. கலை விடுதலை அளிக்கும், சினிமா கல்வி கற்பிக்கும், பொழுதுபோக்கு நமது சமூகத்தை முன்னோக்கி வழி நடத்தும் என்பதை நாட்டிலேயே முதன்முதலில் காட்டிய இயக்கம் திராவிட இயக்கம்.
திரைகளை வகுப்பறைகளாக மாற்றினோம், நாடகத்தை உரையாடலாக மாற்றினோம், கதைகளை சமூகமாக மாற்றினோம். எங்கள் தலைவர்களான அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி தமிழ் திரையுலகின் உண்மையான போக்கை உருவாக்கியவர்கள். கருணாநிதி பராசக்தி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவின் பாதையை முற்றிலுமாக மாற்றியவர்.
இன்றைக்கு, ஒடிடி சினிமாவை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கொண்டு சென்று சேர்த்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருந்தன. கதைக்கரு தான் இப்போது முக்கியம். கதைக்கரு நன்றாக இருந்தால், அது மக்களால் என்றைக்குமே கொண்டாடப்படும். மொழி, இனம் தாண்டி கதைக்கரு நன்றாக இருந்தால், அனைத்து இடத்திலும் அதற்கான வரவேற்பு நிச்சயம் கிடைக்கும். அதற்கு நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம்.
இன்றைய சூழலில், புதிய தொழில்நுட்பங்களை கலைஞர்கள் கற்றுக் கொள்வது மிகவும் அவசியம். என்ன கற்றுக் கொள்ள வேண்டும், எப்படி கற்றுக் கொள்ள வேண்டும், அதை எப்படி கலையாக கொண்டு வரவேண்டும் என்பதற்கு இங்கே எங்களோடு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடிகர் கமல்ஹாசன் நம் அனைவருக்கும் ஒரு மிகச் சிறந்த உதாரணம், ஒரு முன்னோடி.
|இதையும் படிங்க: தெரு நாய்களுக்கு மாணவர்கள் உணவளிக்க கூடாது - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்ட நெறிமுறைகள்!
ஒடிடி சினிமாவை மாற்றவில்லை. இது சினிமாவின் பிரபஞ்சத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இது புதிய வகையான கதைகள், வடிவங்கள் மற்றும் குரல்களுக்கான இடத்தை உருவாக்குகிறது.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நான்கு தென் மாநிலங்களில் ரூ.12,000 கோடி முதலீட்டை அறிவித்துள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ.4,000 கோடி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசுடன், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இதன் மூலம் 1000 நேரடி வேலைவாய்ப்புகளும், 15,000 மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகும்” என்றார்.