ETV Bharat / state

’வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாறு’ - பிறந்தநாளன்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சபதம்

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் 49-வது பிறந்தநாளை திமுகவினர் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாறு என்பதே நமது இலக்கு என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் 49-வது பிறந்தநாள் இன்று திமுகவினரால் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. துணை முதலமைச்சர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும், அன்னதானம் ஆகியவை தமிழ்நாடு முழுவதும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

49-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி நினைவிடங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார், இதனை தொடர்ந்து சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள தந்தை பெரியார் நினைவிடத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து பெரியார் திடலில் நடைபெற்ற பிறந்தநாள் வாழ்த்து நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், ”இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் யாரையும் வாழ்த்த வரவில்லை, உங்களின் வாழ்த்துக்களை பெற வந்துள்ளேன். எனது பிறந்த நாளில் என்னை அழைத்து நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவது போன்று, அவருடைய (சேகர்பாபு) பிறந்தநாள் அன்றும், என்னை அழைத்து மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடம் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

கலைஞர் நினைவிடத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின்
கருணாநிதி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனது பிறந்தநாளான இன்று திராவிட மாடல் அரசின் சாம்பிளாக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனது பிறந்த நாளில் இன்று காலை எழுந்தவுடன் கலைஞர், அண்ணா, மற்றும் பெரியார் நினைவிடங்களில் வணங்கி விட்டேன். இன்னும் எனது தந்தை மற்றும் தாயை வணங்கவில்லை, அதற்கு முன்பாக தொண்டர்களான உங்களை பார்த்து உங்களை வாழ்த்துகளை பெற வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளேன்.

எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் உங்களின் வாக்குகளை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே உள்ளன. நமது இலக்கு ‘வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாறு’. அதுவே எனது பிறந்தநாள் வேண்டுகோள் செய்தி” என பேசினார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பெற்ற துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் வாழ்த்து பெற்ற துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் சி.ஐ.டி. காலனி இல்லத்திற்கு சென்று கருணாநிதியியின் திருவுருவப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செய்து, திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். பின்னர் கோபாலபுரத்தில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் இல்லம் சென்று, கருணாநிதி திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: அண்ணன் செங்கோட்டையனின் அனுபவம் தவெகவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் - வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “தொண்டர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை நான் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளேன். மேலும் எஸ்.ஐ.ஆர். பணிகளில் இளைஞர் அணியினர் தீவிரம் காட்ட வேண்டும். எனது பிறந்தநாளை மனிதநேய நாள் என்று நான் சொல்லவில்லை. வருடம் முழுவதும் மக்கள் பணியை செய்ய வேண்டும் என்பதே எனது கருத்து. பருவ மழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகளுக்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்” என்றார்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள்
உதயநிதி ஸ்டாலின்
UDHAYANIDHI STALIN
சட்டமன்ற தேர்தல்
UDHAYANIDHI STALIN BIRTHDAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.