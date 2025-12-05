ETV Bharat / state

திராவிட மண்ணில் மதம் மூலமாக குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முடியாது - உதயநிதி ஸ்டாலின்

திராவிட மண்ணில் மதத்தின் மூலம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைப்பவர்களுக்கு அரசு இடம் கொடுக்காது என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் அமைச்சர் எ.வ.வேலு
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 7:28 PM IST

திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாட்டில் மதத்தை வைத்துக் கொண்டு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணலாம் என்ற கனவு பலிக்காது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி தாலுகாவில் நேற்று கருணாநிதி சிலையை திறந்து வைத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, இன்று காலை திருக்கோவிலூர் சாலை, எடப்பாளையம் ஏரியில் 33 ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மு.க.ஸ்டாலின் பூங்காவை திறந்து வைத்தார்.

பின்னர், திருவண்ணாமலை மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ”இளைஞர்கள் கூடுதல் பொறுப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதால் தாய் கழகத்திற்கு இணையான பொறுப்புகள் இளைஞர் அணியிலும் வழங்கப்படும். அதன்படி, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் இளைஞர்கள் 1,300 பேர் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த பொறுப்புக்கள் நியமிக்கப்பட்டால், 5 லட்சம் நிர்வாகிகள் வருவார்கள். அந்த வகையில், இந்தியாவிலேயே எந்த அணி இயக்கத்திற்கும் இல்லாத அளவுக்கு திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் இருப்பார்கள். மேலும், வடக்கு மண்டலத்தில் 91 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள இளைஞரணி நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறேன். அதில் சுமார் 1,30,000 மேற்பட்ட இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் இருப்பார்கள்.

இளைஞரணி நிர்வாகிகளை வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தயார்படுத்தப்பட்டு, அரசியல்படுத்தப்படுவார்கள். இளைஞர் அணி மண்டல சந்திப்பு முதல் முறையாக திருவண்ணாமலையில் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வடக்கு மண்டல இளைஞரணி சந்திப்பு குறித்த தேதியை ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கிறார். சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற இளைஞரணி மாநாட்டினால் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சிறப்பான வெற்றியை பெற முடிந்தது.

இதையும் படிங்க: அது என்ன கார்த்திகை ‘மாவலி’ விளையாட்டு? திருவண்ணாமலை மக்கள் முயற்சியால் புத்துயிர் பெறும் பாரம்பரியம்!

அதேபோல், தற்போது நடைபெற இருக்கின்ற வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாடு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித் தரும்” என்றார். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், ”திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது என திமுக தலைவர் ஏற்கனவே கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் மதத்தை வைத்து குழப்பத்தை உண்டு பண்ணலாம் என்று யார் கனவு கண்டாலும் பலிக்காது. தமிழ்நாடு திராவிட மண், தமிழ் மண். அப்படிப்பட்ட இந்த மண்ணில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைப்பவர்களுக்கு அரசும் இடம் கொடுக்காது. தமிழக மக்களும் இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள்” என்று கூறினார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
திருப்பரங்குன்றம்
THIRUPARANKUNDRAM ISSUE
திருவண்ணாமலை
