திண்டுக்கல் பிரியாணி முதல் கடலூர் மீன் புட்டு வரை - களைகட்டிய பெசன்ட் நகர் உணவுத் திருவிழா
பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் உணவுத் திருவிழா வருகிற 24 ஆம் தேதி வரை மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
Published : December 22, 2025 at 8:27 AM IST
சென்னை: பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் தொடங்கப்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் உணவுத் திருவிழாவில், ஆம்பூர், திண்டுக்கல் பிரியாணி, கொங்கு மட்டன் பிரியாணி, விருதுநகர் பரோட்டா, கடலூர் மீன் புட்டு உள்ளிட்ட 235-க்கும் மேற்பட்ட உணவு வகைகள் பரிமாறப்படுகின்றன.
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் 'மதி உணவுத் திருவிழா' சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரை அருகே நேற்று தொடங்கியது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு விழாவை தொடங்கி வைத்து உணவு வகைகளை ருசி பார்த்தார்.
உணவுத் திருவிழா மெனு
வருகிற 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த உணவு திருவிழாவில், 38 மாவட்டங்களை சேர்ந்த பாரம்பரிய சுவை மிக்க உணவுகளான ஆம்பூர் மற்றும் திண்டுக்கல் பிரியாணி, கொங்கு மட்டன் பிரியாணி, விருதுநகர் பரோட்டா, கடலூர் மீன் புட்டு, கருவாடு சூப், அரியலூர் தோசை, மயிலாடுதுறை இறால் வடை, சிவகங்கை நெய் சாதம், தென்காசி உளுந்தங்களி, தருமபுரி ராகி அதிரசம், சேலம் தட்டு வடை, காஞ்சிபுரம் கோயில் இட்லி, நீலகிரி ராகி களி, தூத்துக்குடியின் யாழ் உணவுகள் உள்ளிட்ட 235-க்கும் மேற்பட்ட உணவு வகைகள் இடம்பெறுகின்றன. இதற்காக 50 பிரத்யேக உணவு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தவிர அடுப்பில்லா முறையில் தயாரித்த உணவுகள், பனை பொருட்கள், 90-களின் நினைவுகளை தூண்டும் தின்பண்ட வகைகள், செட்டிநாடு பலகாரங்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்ய ஏதுவாக 12 சிறப்பு அரங்குகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையும் உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. இதில், உணவு விற்பனை மட்டுமின்றி, மாலை நேரங்களில் பொதுமக்களை கவரும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகள், மகளிர் குழுவினருக்கு விற்பனை நுணுக்கங்கள் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுகிறது.
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரை அருகே மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களின் உணவுத்திருவிழாவை இன்று தொடங்கி வைத்தோம்.— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) December 21, 2025
சுமார் 50 அரங்குகளைக் கொண்ட இந்த உணவுத்திருவிழா வரும் 24-ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது.
சென்னை மெரினா மற்றும்… pic.twitter.com/IvpeBO8G9b
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் சார்பாக 4 நாட்களுக்கு உணவுத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. மாவட்டம் வாரியாக பாரம்பரிய உணவுகள் என 60 கடைகள் இங்கு போடப்பட்டுள்ளது. 70 குழுக்களைச் சேர்ந்த மகளிர் இங்கு வந்துள்ளனர். இங்கு சைவம் மற்றும் அசைவம் என இரு வகையான உணவுகள் தரமான முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உணவுத் திருவிழாவை காண வரும் பொதுமக்கள் அமர்ந்து உணவு அருந்தும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு மெரினா கடற்கரையில் ஐந்து நாட்கள் உணவு திருவிழா நடத்தப்பட்டது. இதில், சுய உதவி குழுக்கள் ஒரு கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தனர். தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் மதுரையில் நடைபெற்ற உணவு திருவிழாவில் ரூ.62 லட்சம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. சுத்தமான முறையில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உணவு வகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முன்னிட்டு, மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் இந்த தேதியை தேர்வு செய்தார்கள். உணவு பிரியர்கள் வந்து பிரியமான உணவுகளை உண்டு இவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள்விடுத்தார்.