ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் புதிய திட்டங்கள் - துணை முதல்வர் உதயநிதி தொடங்கி வைத்தார்

தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் வரலாற்று ஆவணங்களைப் பார்வையிடும் வகையில் ரூ.15 லட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன கண்காட்சிக் கூடத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தை பார்வையிடும் துணை முதல்வர் உதயநிதி
தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தை பார்வையிட்ட துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 4:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 100 ஆண்டுகள் பழமையான அரிய ஆவணங்களை 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீல் ஜப்பானிய திசு முறையில் செப்பனிடும் பணி உள்ளிட்ட திட்டங்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, பண்பாடு, மற்றும் நிர்வாகம் சார்ந்த அரிய ஆவணங்களைப் பொக்கிஷங்களாக பாதுகாத்து வரும் தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் கடந்து 100 ஆண்டுகளை கடந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. சுமார் 40 கோடி ஆவணங்கள் கொண்டுள்ள இந்த காப்பகத்தில் தமிழ்நாட்டின் விடுதலை வரலாறு, சமூக நீதி வரலாறு, அரசு நிர்வாக வரலாறு மற்றும் காலனீய கால அரசுத் துறைகளின் கால வாரியான ஆவணங்கள், நில வரைபடங்கள், நில ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் பொதுமக்களும், மாணவர்களும் வரலாற்று ஆவணங்களைப் பார்வையிடும் வகையில் ரூ.15 லட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன கண்காட்சிக் கூடத்தை மாநில உயர் கல்வித் துறைத் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் முன்னிலையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

மேலும் அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்ட வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போரிட்ட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டதை விவரிக்கும் ஆவணம், மெட்ராஸ் ராஜதானி தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆவணம், சென்னையை எம்டன் கப்பல் தாக்கியதை பற்றிய ஆவணம் உள்ளிட்ட பல அரிய ஆவணங்களை பார்வையிட்டார்.

அதே போல் பாரம்பரியத்தைப் போற்றும் வகையில் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்ட ஆவணக் காப்பகத்தின் தலைமை அலுவலகக் கட்டடங்களை திறந்து வைத்து, ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் 100 ஆண்டுகள் பழமையான 10 இலட்சம் அரிய ஆவணங்களை ஜப்பானிய திசு முறையில் (Japanese Tissue) செப்பனிட்டுப் பாதுகாக்கும் பணிகளை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

இதையும் படிங்க: புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் - அமைச்சர் கே.என். நேரு குற்றச்சாட்டு

நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபு, எழும்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, தமிழ்நாடு அரசு உயர் கல்வித் துறை அரசு செயலாளர் பொ. சங்கர், தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி ஆணையர் மலர்விழி, கல்லூரி கல்வி இயக்குநர் சுந்தரவல்லி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

TAMILNADU ARCHIVES
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
தமிழ்நாடு வரலாற்று ஆவணங்கள்
DEPUTY CM UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.