ETV Bharat / state

ஒவ்வொரு குடும்பமும் வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின் அழைப்பு

தொகுதி மறுவரையறையை ஒரு அருமையான தருணம் என்று கூறி, பாஜகவின் அடிமை என்பதை மீண்டும் மீண்டும் உறுதிபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினர் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்த்து ஒவ்வொரு குடும்பமும் வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டும் என்று மதுரை மக்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

வரும் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் தளபதியை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

மக்கள் மத்தியில் அவர் பேசுகையில், “பாஜகவால் இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பாதுகாப்பதற்கான தேர்தல்தான் தற்போது வரப்போகும் சட்டமன்றத் தேர்தல். மதுரை மக்கள் எப்போதுமே, எந்தக் காலத்திலுமே அரசியல் விழிப்புணர்வோடு தான் இருப்பீர்கள். அதனால்தான் மதுரையை 'தூங்கா நகரம்' என்று அழைக்கின்றனர்.

சங்கிகள் என்னதான் கலவரம் செய்ய முயற்சி செய்தாலும், அதையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து முறியடிக்கக் கூடிய சக்தி இந்த மதுரை பகுதி மக்களுக்கு இருக்கிறது. அதுதான் உங்களுடைய அரசியல் முதிர்ச்சி.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின்போது எய்ம்ஸ் (AIIMS) செங்கலை தூக்கிக் கொண்டுபோய் தமிழ்நாடு முழுவதும் காட்டினேன். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டி 11 வருடங்கள் கடந்துவிட்டன. இதுவரைக்கும் பாஜக அரசு அதனை திறக்கவில்லை. இவ்வாறு ஏமாற்றுகிற பாஜகவையும், அதன் அடிமை அதிமுகவையும் சேர்த்து முறியடிக்கக்கூடிய தேர்தல் தான் இது” என்றார்.

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரம்

வேட்பாளர் தளபதி குறித்து பேசிய அவர், “அண்ணன் தளபதி அனைவருக்கும் நன்கு அறிமுகமானவர். தலைவருடைய கட்டளையை களத்தில் செயல்படுத்துகிற ஒரு ஆற்றல்மிக்க செயல்வீரர். அவர் ஏற்கனவே மதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து, இந்த தொகுதியில் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டுவந்துள்ளார்” என்றார்.

தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) குறித்த எதிர்ப்பு

தொடர்ந்து தொகுதி மறுவரையறை எதிர்ப்பு குறித்து மக்களிடையே எடுத்துரைத்த உதயநிதி, “பாஜக அரசு நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்டி, தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) என்று கூறி, ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்ற பார்க்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கத்தான் இன்று அனைவரும் கருப்பு சட்டை அணிந்திருக்கிறோம்.

மாநிலங்களின் மக்கள்தொகையை அடிப்படையாக வைத்து எம்.பிக்களை நிர்ணயம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். அப்படி செய்தால் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் குறையும். அதைத்தான் ஒன்றிய பாஜக அரசு செய்துகொண்டிருக்கிறது. இந்தியா முழுக்கவுள்ள 543 எம்.பிக்களின் எண்ணிக்கையை 850ஆக உயர்த்தப்போகிறார்கள்.

அப்படி செய்தால் தமிழ்நாட்டின் தற்போதுள்ள எம்.பிக்களின் எண்ணிக்கை 39லிருந்து 59 வரைக்கும் உயர்த்தப்படலாம். ஆனால் ஒன்றிய அரசு இந்த எண்ணிக்கையை 40 என உயர்த்தியிருக்கிறது. இதன்மூலம் கிட்டத்தட்ட 12 எம்.பிக்களை தமிழ்நாடு இழக்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் குரலாக இருக்கப்போகிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து நமது குரலை ஒடுக்க பார்க்கிறார்கள். நம் மாநிலத்தின் உரிமையை சீண்டி பார்க்கின்றனர். அதேசமயம் வட மாநிலங்களின் எம்.பிக்களை அதிகரிக்க பார்க்கிறார்கள். மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென ஒன்றிய அரசு கூறியதை ஏற்று நாம் குறைத்திருக்கிறோம். வட மாநிலங்கள் அதை சரியாக செய்யவில்லை. அதற்கான தண்டனையாக தமிழ்நாட்டை ஒன்றிய அரசு வஞ்சிக்கிறது.

பாஜகவின் இந்த சூழ்ச்சி இங்கு எடுபடாது. தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகள் பறிப்போவதை இனிமேலும் நாம் பார்த்துக்கொண்டு இல்லாமல், ஒவ்வொரு குடும்பமும் வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டும்” என்றார்.

மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்த உதயநிதி, “நாம் எல்லாரும் மாநில உரிமைக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி இது ஒரு அருமையான தருணம் என்கிறார். அவர் பாஜகவின் முரட்டு அடிமை என்பதை மீண்டும் மீண்டும் உறுதி செய்துகொண்டிருக்கிறார். எனவே இப்படிப்பட்ட பாசிஸ்ட்டுகளுக்கும் அடிமைகளுக்கும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிற சட்டமன்ற தேர்தல் மக்கள் சரியான பாடத்தை கற்றுத்தர வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

TAGGED:

UDHAYANIDHI STALIN
DMK MADURAI CAMPAIGN
ELECTION CAMPAIGN
உதயநிதி ஸ்டாலின்
TN ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.