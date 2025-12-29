ETV Bharat / state

திமுக இயக்கம் வளர்ந்ததே கடைகளால் தான்: வணிகர் சங்க விழாவில் உதயநிதி நெகிழ்ச்சி

மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி போன்ற வரிகளால் வணிகர்களை வாட்டி வதைக்கிறது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (@Udhaystalin)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 9:18 AM IST

சென்னை: திமுக இயக்கம் வளர்ந்ததே சலூன் கடை, டீக்கடை, சைக்கிள் கடை மூலமாகத்தான் என்று வணிகர் சங்க விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

மே 5 ஆம் தேதி ‘வணிகர் சங்க தினம்’ என அறிவித்து, அரசாணை வெளியிட்டதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழா, வியாபாரிகள் சங்கத்தின் 50 ஆவது ஆண்டு பொன்விழா மற்றும் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு விருது வழங்கும் விழா என முப்பெரும் விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இதில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பொன்விழா மலரை வெளியிட்டார்.

பின்னர் மேடையில் பேசிய அவர், “உள்ளூரில் தொடங்கி, உலக அளவில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்வது வணிகத்தொழில். வியாபாரிகள் சங்கத்தை தொடங்குவது சுலபம்தான். அதை நடத்துவது கடினமான காரியம். ஆனால், 50 ஆண்டுகளாக சங்கத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறீர்கள். வணிகர்கள் என்றாலே அனைவருக்கும் உத்வேகம் அளிப்பவர்களாகவும், கடினமாக உழைப்பாளிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். அனைவரிடமும் அன்போடும், பண்போடும் பழக கூடியவர்கள்.

திமுக இயக்கம் வளர்ந்ததே கடைகளால் தான்

திமுக இயக்கம் வளர்ந்ததே கடைகள் மூலமாகதான். சலூன் கடை, டீக்கடை, சைக்கிள் கடை என பல கடைகளில் அரசியல் பேசி வளர்ந்த இயக்கம் என்பதால், வணிகர்கள் மீது திமுகவுக்கு தனி பாசம் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சங்கம் அரசாங்கத்திற்கும், வணிகர்களுக்கும் சிறந்த பாலமாக இருந்து வருகிறது. வணிகர்கள் சரியாக எடை போட்டு பார்ப்பவர்கள். எனவே, திமுக அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களையும் சரியாக எடை போட்டு பாருங்கள். வணிகர்களின் தோழனாகவும், பாதுகாவலனாக நிச்சயம் திமுக அரசு செயல்படும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தமிழனின் வரலாற்றை வட இந்தியர்கள் மறைக்கின்றனர் - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

மேலும் பேசிய அவர், “ஜிஎஸ்டி போன்ற வரிகளால் வணிகர்களை மத்திய அரசு வாட்டி வதைக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியில் வணிகர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், திமுக அரசு வணிகர்களின் நலன் காக்கும் அரசாக செயல்பட்டு வருகிறது. வியாபாரிகளின் நலனில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மே 5-ஆம் தேதியை வியாபாரிகள் தினமாக அறிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அரசு கொடுத்து வருகிறது. வணிகர்களின் நம்பிக்கையை பெற்று முதலமைச்சர் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். எனவே, வணிகர்கள் தங்கள் ஆதரவை தொடர்ந்து முதலமைச்சருக்கும், அரசுக்கும் தர வேண்டும்” என்றார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

