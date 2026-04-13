பொய் வாக்குறுதிகளை கூறும் எதிரணி - உதயநிதி விமர்சனம்

பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா விடியல் பயணம், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் என ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஏதோவொரு பயனை இந்த அரசு சேர்த்துள்ளது என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் விழுப்புரம் பிரச்சாரம்
விழுப்புரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்
Published : April 13, 2026 at 4:15 PM IST

விழுப்புரம்: எதிரணியினர் வெறும் பொய் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அள்ளி வீசுகின்றனர் என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் விழுப்புரத்தில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “திமுக தலைவர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆணையை ஏற்று, இன்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்தத் தொகுதி எப்போதுமே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கோட்டையாகத் திகழ்ந்து வருகிறது. கலைஞர் மீதும், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மீதும் நீங்கள் கொண்டுள்ள பற்றுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் திராவிட மாடல் அரசு செய்துள்ள சாதனைகளை எண்ணிப் பாருங்கள்.

பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா விடியல் பயணம், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் என ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஏதோ ஒரு பயனை இந்த அரசு கொண்டு சேர்த்துள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் நம் அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகளின் நலன் காக்க பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

எதிரணி என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் வெறும் பொய் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே கொடுக்கிறார்கள். ஆனால், நாம் சொன்னதை செய்திருக்கிறோம், சொல்லாததையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்து, பெரும் வெற்றியைத் தேடித் தர வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

திராவிட மாடல் ஆட்சியை தொடரவும், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை மீட்டெடுக்கவும் மீண்டும் ஒருமுறை எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள்” என கேட்டுக் கொண்டார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்தில் கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த ஏராளமான தொண்டர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெறும் நிலையில், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

