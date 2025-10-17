“புதிய அடிமைகள் பாஜகவுக்கு விரைவில் மாட்டுவார்கள்” - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை மத்திய பாஜகவிற்கு அடகு வைத்தவர்கள்தான் இந்த அடிமை கூட்டம் என அதிமுகவை உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 17, 2025 at 8:02 AM IST
சென்னை: புதிய அடிமைகளை பாஜக வலைவீசி தேடிக்கொண்டு இருக்கிறது. கண்டிப்பாக விரைவில் மாட்டுவார்கள் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை கிழக்கு மாவட்ட கழகத்தின் ஏற்பாட்டின்கீழ், திமுக நிர்வாகிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் விழா பாரிமுனையில் நடைபெற்றது. இதில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு பரிசுகளை வழங்கினார்.
பின்னர் மேடையில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தொகுதிகளுக்குச் சென்று நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறேன்.
முதலமைச்சர் காலை உணவுத் திட்டத்தை, அடுத்த ஆண்டு முதல் பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் செயல்படுத்த உள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1,000 வழங்கும் திட்டத்தை தெலங்கானாவில் செயல்படுத்த உள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியும் தெரிவித்துள்ளார். இதுபோல், மற்ற மாநிலங்கள் பாராட்டும் வகையில் தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்றன.
வரும் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் விடுபட்டவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று சட்டசபையில் அறிவித்துள்ளேன். அனைத்து வகையிலும் தமிழ்நாடு சாதித்து வருவதைப் பார்த்து மத்திய பாஜக அரசுக்கும், இங்குள்ள அடிமைக் கூட்டத்திற்கும் வயிற்றெரிச்சல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுகொண்டால்தான் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.2000 கோடி நிதியை கொடுப்போம் என மத்திய அரசு கூறியபோதிலும், சட்ட ரீதியான போராட்டம் நடத்தி நிதியை முதலமைச்சர் பெற்றுள்ளார்” என்றார்.
அடிமைகளை வலைவீசி தேடும் பாஜக:
தொடர்ந்து, அதிமுக குறித்து விமர்சித்த அவர், “முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை மத்திய பாஜகவிற்கு அடகு வைத்தவர்கள்தான் இந்த அடிமை கூட்டம். எந்த காலத்திலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, நான்கு கார்கள் மாறி திருட்டுத்தனமாக டெல்லிக்குச் சென்று கூட்டணி வைத்துள்ளார். தற்போது மக்கள் அவரை எடப்பாடி பழனிசாமி என்று சொல்லாமல், முகமூடி பழனிசாமி என்றுதான் கூப்பிடுகிறார்கள்.
மேலும், டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்துவிட்டு வரும்போது அவர் முகத்தை மூடியது குறித்து கேட்டபோது, வியர்த்ததால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வந்தேன் என்று விளக்கம் அளித்தார். அவருக்கு முகம் மட்டும் வியர்க்கவில்லை, கண்ணும் வியர்த்துள்ளது. உள்ளே என்ன நடந்தது என்பது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இப்படி ஒரு அடிமை கூட்டத்தை பாஜக தயார்படுத்தி வைத்துள்ளது.
பாஜகவுக்கு பழைய அடிமைகள் போதவில்லை என்று புதிய அடிமைகளை வலைவீசி தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். கண்டிப்பாக புதிய அடிமைகள் விரைவில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு மாட்டுவார்கள். எத்தனை அடிமைகள் வந்தாலும் அவர்களை தமிழ்நாட்டில் கால் வைக்க திமுக அனுமதிக்காது. அடிமை ஆட்சியை தமிழ்நாட்டுக்கு வராமல் தடுக்கும் கடமை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, திமுக தொண்டணுக்கும் உள்ளது” என்றார்.