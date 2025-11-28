ETV Bharat / state

தொழிலாளிக்கு கை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த அரசு மருத்துவர்களுக்கு துணை முதல்வர் பாராட்டு

குறுக்கு கை மறுபொருத்துதல் அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்த சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டினார்.

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவர்களுடன் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவர்களுடன் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (@Udhaystalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 3:51 PM IST

1 Min Read
சென்னை: விபத்தில் இரண்டு கைகளையும் இழந்த வடமாநில தொழிலாளிக்கு குறுக்கு கை மறுபொருத்துதல் (Cross Hand Replantation) அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்த சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெகுவாக பாராட்டினார்.

பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி, கடந்த செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது விபத்தில் சிக்கினார். இந்த விபத்தில், அவரது இடதுகை தோள்பட்டை அருகே முழுவதுமாக துண்டிக்கப்பட்டது. வலதுகை மணிக்கட்டு பகுதி முழுமையாக நசுங்கி சிதைந்தது. இதனையடுத்து, அவருக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

இதில் அந்த நபர் 2 கைகளையும் இழப்பதற்கு ஒரு கையை மீட்டு தர எண்ணிய மருத்துவர்கள், அவரது இடது கையின் மணிக்கட்டை, வலது கையில் இணைப்பதற்கு Cross Hand Replantation என்ற அறுவை சிகிச்சையை கடந்த மாதம் செய்து சாதனை படைத்தனர்.

இந்த சிகிச்சை முழுவதும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை இல்லாமல், எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

வடமாநில தொழிலாளிக்கு Cross Hand Replantation சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்த சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வடமாநில தொழிலாளிக்கு கை மாற்று அறுவை சிகிச்சை! ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை சாதனை!

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ‘சென்னையில் பணியாற்றி வந்த பீகார் தொழிலாளி ஒருவர் அண்மையில் எதிர்பாராத ரயில் விபத்தில் சிக்கியதில் அவரது இரு கைகளும் துண்டாகின. ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக அந்த இளைஞருக்கு Cross Hand Replantation சிகிச்சையின் மூலம், அவரின் இடதுகையை வலது முழங்கையுடன் இணைத்து நமது மருத்துவக் குழுவினர் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

உலகிலேயே மிக அரிதான Cross Hand Replantation சிகிச்சை நமது நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நிகழ்த்தப்பட்டது இதுவே முதன்முறை. சவால் மிகுந்த இந்த அறுவை சிகிச்சையை திறமையாக செய்திட்ட மருத்துவமனை முதல்வர் சாந்தாராமன் அவர்கள் தலைமையிலான மருத்துவர்களை இன்று நேரில் பாராட்டினோம். அவர்களின் மருத்துவப்பணி தொடர வாழ்த்தினோம்' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

