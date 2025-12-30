ETV Bharat / state

125 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்க 'டார்கெட்'; துணை முதல்வர் தகவல்

எந்த அரசும் இதுவரை வழங்காத அளவிற்கு கடந்த ஆண்டு 100 வீரர்களுக்கு விளையாட்டுத் துறை இடஒதுக்கீட்டில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றஉ உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: இந்த முறை 125 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் டார்கெட் கொடுத்திருப்பதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

ஈரோடு மாவட்டம், சித்தோடு அருகே உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லூரியில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் துணை முதல்வரும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு 16 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 6,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு 30 வகையான விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினார்.

அதனை தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், '' விளையாட்டுத்துறையில் இந்தியாவிலேயே தலைசிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. இதற்கு அரசு மட்டும் காரணமல்ல, அனைத்து விளையாட்டு மாணவர்களும் காரணமாக இருக்கின்றனர். அரசின் முயற்சியும், விளையாட்டு வீரர்களின் பயிற்சியும் இந்த சாதனையை தந்திருக்கிறது.

இந்தியாவில் ஜிம்னாஸ்டிக் துறையில் முக்கிய வீராங்கனையாக சினேகா விளங்கி வருகிறார், அவருக்கு வாழ்த்துகள். சினேகாவின் கோரிக்கையை ஏற்று அடுத்த முறை ஈரோடு வரும் போது அவரது வீட்டிற்கு செல்வேன்.

கடந்த ஆண்டு 13,000 கிராம ஊராட்சிகளுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் 30 வகையான விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளன. இதற்கு கிராமங்களில் மிகப்பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதனால் கிராமங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நகர் புறங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கல்வி எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு உடற்பயிற்சியும், விளையாட்டும் முக்கியம். அப்பொழுதுதான் உடலும், உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். விளையாட்டு துறைக்கு ஏராளமான திட்டங்களை இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.

சர்வதேச மற்றும் தேசிய ஹாக்கி போட்டிகள் கோவையில் இனி நடக்கும். இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு சர்வதேச, தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகின்றன.

போட்டியில் கலந்துகொள்பவர்களுக்கு பயிற்சி, போக்குவரத்து செலவு, உணவு போன்றவற்றிற்கு உதவுவதற்காக சாம்பியன்ஷிப் பவுண்டேஷன் மூலம் உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு உயரிய ஊக்கத் தொகையை முதலமைச்சர் வழங்குகிறார், மேலும் 3% விளையாட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் அரசு வேலைவாய்ப்பும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை எந்த அரசும் வழங்காத அளவிற்கு கடந்த ஆண்டு 100 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டுத் துறை இட ஒதுக்கீட்டில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை 125 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் டார்கெட் கொடுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தி வருகிறோம். இதில் பரிசுத் தொகையாக 30 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வழங்கி வருகிறோம். திமுக ஆட்சியில் விளையாட்டு துறையின் பொற்காலம் என நாம் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் புகழ்ந்து வருகிறது. இந்த வெற்றிப் பயணம் தொடரும்... விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இந்த அரசு தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும்.'' என பேசினார்.

இதையும் படிங்க: திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞர் மீதான தாக்குதல் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு விஜய் கண்டனம்

TAGGED:

GOVERNMENT JOBS TO ATHLETES
ERODE
உதயநிதி ஸ்டாலின்
அரசு வேலை
DEPUTY CM UDHAYANIDHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.