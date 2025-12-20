உணவுப் பிரியர்கள் கவனத்திற்கு... சென்னை உணவுத் திருவிழா நாளை தொடக்கம்
உணவுத் திருவிழாவில் மாலை நேரங்களில், பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறவுள்ளன. அதற்கு பொதுமக்களுக்கான அனுமதி இலவசம்.
Published : December 20, 2025 at 4:11 PM IST
சென்னை: மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் நடத்தும் உணவுத் திருவிழா நாளை (டிச.21) தொடங்கி வரும் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி வரை சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, சுய உதவிக் குழு மகளிர் வளர்ச்சிக்காகவும், பெண்கள் தொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு, வருவாய் ஈட்டி, பொருளாதார சுயசார்பு பெற வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலும் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதலில் செயல்படும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள், பாரம்பரிய உணவுகளைத் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றன.
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் உணவுப் பொருட்களை அனைவரும் அறிந்திட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் உணவுப் பொருட்களின் உணவுத் திருவிழா, நாளை முதல் வரும் 24ஆம் தேதி வரை சென்னை, பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் நடைபெறவுள்ளது. தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்த உணவுத் திருவிழாவை நாளை மாலை 4 மணி அளவில், பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் துவக்கி வைக்கிறார்.
உணவித் திருவிழாவில் இடம்பெறும் உணவு வகைகள்
உணவுத் திருவிழாவில், தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பெயர் பெற்ற உணவு வகைகள் இடம் பெறவுள்ளன.
- அரியலூர் தோசை வகைகள்
- சென்னை Street Food
- கோயம்புத்தூர் கொங்கு மட்டன் பிரியாணி
- திண்டுக்கல் சிக்கன் பிரியாணி
- தருமபுரி ராகி அதிரசம்
- ஈரோடு கோதுமை கீரை போண்டா
- காஞ்சிபுரம் கோயில் இட்லி
- மதுரை சிக்கன் பிரியாணி
- ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு பிரியாணி
- சேலம் முட்டை தட்டுவடை உள்ளிட்ட 235-க்கும் மேற்பட்ட உணவு வகைகளை உடனடியாக சமைத்து, பரிமாறும் வகையில் 38 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், புதிய முன்னெடுப்பாக பல்வேறு கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் கடலூர் காய்கறிகள், செங்கல்பட்டு – கிருஷ்ணகிரி எண்ணைய் மற்றும் அடுப்பில்லா முறையில் (No Oil No Boil) தயாரித்த உணவுகள், காஞ்சிபுரம் 20 வகையான முட்டை மிட்டாய்கள், கன்னியாகுமரி பல தரப்பட்ட சிப்ஸ் வகைகள், பெரம்பலூர் முத்து சோளம் போன்ற 90-களில் பிரசித்திப் பெற்று விளங்கிய 30 வகையான தின்பண்டங்கள் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.
உணவுத் திருவிழா துவக்க நாளான நாளை (டிச.21) மட்டும் மாலை 04.00 மணி முதல் இரவு 09.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது. அதன் பின்னர் 22.12.2025 முதல் 24.12.2025 வரை மதியம் 12.00 மணி முதல் இரவு 09.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
மேலும் இந்த உணவுத் திருவிழாவில் உணவு வகைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவது, சுகாதாரமான முறையில் பரிமாறுவது, விற்பனை நுணுக்கங்கள், சந்தைப்படுத்துதலில் உள்ள சவால்களை எவ்வாறு களைவது போன்ற பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட உள்ளன.