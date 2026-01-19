ETV Bharat / state

'தீ பரவட்டும்' என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே சிலருக்கு பயம்: துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

திமுக அரசு வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் அரசாக தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 10:41 PM IST

சென்னை: 'தீ பரவட்டும்' என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே இன்றைக்கும் சிலர் பயந்து நடுங்குவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

நந்தனம் YMCA உடற்கல்வியியல் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் 49வது புத்தக கண்காட்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பபாசி விருதுகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், அன்பின் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில் பேசிய அவர், "நான் பலமுறை புத்தக கண்காட்சியை திறந்து வைத்து பல்வேறு புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளேன். அந்த வகையில் கலைஞர் பொற்கிழி மற்றும் பபாசி விருதுகளையும் வழங்கியுள்ளேன். தற்போது 49ஆவது ஆண்டாக புத்தக கண்காட்சி இங்கே சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 1977 ஆம் ஆண்டு வெறும் 13 அரங்குகளுடன், துவங்கப்பட்ட இந்த புத்தக கண்காட்சி, இன்று ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் விரைவில் பொன் விழாவை கொண்டாடவிருக்கும் சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்.

விருது வழங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆண்டு புதிதாக புத்தக வாசிப்பாளர்கள் கட்டணம் இல்லாமல், அரங்குகளை பார்வையிடலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக வாசகர்கள் சார்பில் எனது பாராட்டுக்கள். துணை முதல்வர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர் என பல்வேறு பொறுப்புகள் இருந்தாலும் ஒரு பதிப்பாளராக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது எனக்கு பெருமை. திமுக இளைஞரணி சார்பில் நடத்தப்படும் முத்தமிழ் அறிஞர் பதிப்பகம் சார்பாக, இங்கே அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களின் பதிப்பகம் சார்பாக இந்த ஆண்டு 25 புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு, புத்தக கண்காட்சியில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான களத்தை எங்களுக்கு வழங்கியதற்காக, புத்தக கண்காட்சிக்கு ஒரு பதிப்பாளனாக எனது நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

திமுக இளைஞரணி சார்பில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட அறிவு திருவிழாவில் வைக்கப்பட்ட புத்தக கண்காட்சிக்கு பெரிய அளவில் வரவேற்பு இருந்தது. அந்த வகையில் ஆண்டுதோறும் அறிவு திருவிழாவில் புத்தக கண்காட்சியை நடத்த வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் அறிவித்திருந்தார். அறிவுத் திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ரோல் மாடலாகவும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது சென்னை புத்தக கண்காட்சி தான். மறுபுறம் பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சி கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை பார்க்கும் பொழுது சென்னை இந்தியாவின் ஒரு பதிப்பக தலைநகரமாக உயர்ந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் முன்னணி அறிவு சமூகமாக இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய வாசிப்பு பழக்கமே. பேசியும் படித்தும் எழுதியும் வளர்ந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம். எழுத்தை வெறும் பிரச்சார கருவியாக பயன்படுத்தாமல் மக்களுக்கான பகுத்தறிவை முற்போக்கு சிந்தனையை சொல்லும் சேவையாக திராவிட இயக்க தலைவர்கள் செயல்பட்டு வந்தனர். அண்ணா அன்று பற்ற வைத்த அறிவுத் தீ இன்று வரை கொழுந்து விட்டு எரிகிறது என்றால் அது மிகையாகாது. அதனால் தான் தீ பரவட்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் சிலர் பயந்து நடுங்குகிறார்கள். திமுக அரசு வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் அரசாக தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செய்து வருகிறது" என்றும் தெரிவித்தார்.

