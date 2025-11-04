ETV Bharat / state

''சில ஆன்மீகவாதிகள் அறிவியலுக்கு எதிரான கருத்துகளை பரப்புகின்றனர்'' - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!

500 நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு தலா ரூ.5000 நிதி உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை அரசு செய்வது எளிது. ஆனால் தனியார் நிறுவனம் செய்வது மிகவும் சவாலானது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

விழாவில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
விழாவில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 6:39 PM IST

வேலூர்: வேலூர் திருமலைக்கோடி நாராயணி பீடத்தில் 50-வது ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு 500 நாட்டுப்புற கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ''சில ஆன்மீகவாதிகள் அறிவியலுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்'' என்று பேசினார்.

வேலூர் மாவட்டம், ஸ்ரீபுரம், திருமலைக்கோடி நாராயணி பீடத்தில் சக்தி அம்மாவின் 50 ஆவது ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு, 500 நாட்டுப்புற கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு ஸ்ரீபுரம் சக்தி அம்மா தலைமை தாங்கினார். இவ்விழாவில் வேலூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர்ஆனந்த் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

விழாவில் பங்கேற்ற நாட்டுப்புற கலைஞர்கள்
விழாவில் பங்கேற்ற நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

“சேலம், தருமபுரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள 500 கிராமிய கலைஞர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆன்மீகம் மட்டுமல்லாமல் சமூக பங்களிப்பிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஸ்ரீ நாராயணி பீடம் சமூக முன்னேற்றத்திற்கும், மருத்துவத்திற்கும், கல்விக்குமான சேவைகளிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

500 நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு தலா ரூ.5000 நிதி உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை அரசு செய்வது எளிது. ஆனால் தனியார் நிறுவனம் செய்வது மிகவும் சவாலானது.

சினிமாவுக்கு முன்பே நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் தமிழின் பண்பாட்டை மக்கள் மத்தியில் பரப்பினர். அவர்களின் கலைகளில் வரலாற்று தகவல் நிறைந்துள்ளது. 1995 ஆம் ஆண்டிலேயே பள்ளி வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.2.5 கோடி மதிப்பில் நாராயணி பீடம் பணிகள் செய்தது. 2008 ஆம் ஆண்டு 97 குழந்தைகளுக்கு இலவச இதய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இன்றைய காலத்தில் சில ஆன்மீகவாதிகள் அறிவியலுக்கு எதிரான கருத்துகளை பரப்புகின்றனர். ஆனால் நாராயணி பீடம் அறிவியலுடனும், மருத்துவ சேவைகளுடனும் இணைந்து செயல்படுகிறது. அதற்கு பாராட்டுகள்.

இவ்வாறு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

விழாவில் பேசிய ஸ்ரீ சக்தி அம்மா
விழாவில் பேசிய ஸ்ரீ சக்தி அம்மா (ETV Bharat Tamil Nadu)
நிகழ்ச்சியில் நாராயணி பீட சக்தி அம்மா பேசுகையில், "எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மக்கள் நலனுக்காக நல்ல கருத்துகளை பரப்பும் பணியில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த வரலாற்றை கூத்துக் கதைகள் மூலம் எளிய மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்துள்ளனர்.

கலைஞர்கள் வாரிசுகள் கலைஞர்களுக்கு கௌரவம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியாக இதை நடத்துவது பெருமை. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமெரிக்கா செல்லும் போது உதயநிதியுடன் பயணித்த நினைவுகள் இன்றும் மனதில் இருக்கின்றன.

நாராயணி மருத்துவமனையில் டயாலிசிஸ் வார்டில் சிகிச்சை பெற்ற ஒரு விவசாயி, ‘அரசின் காப்பீட்டு திட்டத்தால் நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்’ என்றார். அதுவே அரசின் பலம். ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவுவது தெய்வீக சக்தியை அளிக்கிறது.

முதல்வர் குடும்பம் சாமி கும்பிடாதவர்கள் என்றாலும், இன்று ஆன்மீகத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். கண்ணுக்கு தெரிவது அறிவியல். உணர்வது ஆன்மீகம். ஆத்திகமும், நாத்திகமும் ஒரே நோக்கத்தை பகிர்கின்றன. எல்லோரும் சமம் என்பதே அது.

இதையும் படிங்க: ''கழிவுநீர் பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டும்'' - அமைச்சர் பி.டி.ஆரை முற்றுகையிட்ட மக்கள்!

திராவிட இயக்கமும், ஆன்மீகமும் ஒரே இலக்கை நோக்கி, சமத்துவத்தை நோக்கி இயங்குகின்றன" என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் நந்தகுமார் எம்எல்ஏ, கதிர் ஆனந்த் எம்பி, வேலூர் எம்.எல்.ஏ. கார்த்திகேயன், மேயர் சுஜாதா, குடியாத்தம் எம்.எல்.ஏ. அமுலு விஜயன், ஆற்காடு எம்.எல்.ஏ ஈஸ்வரப்பன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

