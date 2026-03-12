ETV Bharat / state

டெல்லி அணியை தமிழ்நாடு மக்கள் 'கிளீன் போல்ட்' ஆக்குவார்கள் - துணை முதல்வர் உதயநிதி

எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராகும் எண்ணம் அமித் ஷாவுக்கு நிச்சயம் கிடையாது என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அரியலூர்: தேர்தலில் டெல்லி அணியை தமிழ்நாடு மக்கள் 'கிளீன் போல்ட்' ஆக்குவார்கள் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

ஆண்டிமடத்தில் ஒன்றிய திமுக அலுவலகம் மற்றும் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி சிலைகளை திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அப்போது அவர், ”மத்திய பாஜக அரசு என்ன செய்தது, தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நன்மையும் செய்வது இல்லை, எந்த திட்டத்தையும் கொடுப்பதும் இல்லை. நாம் கேட்கும் நிதியை கொடுப்பதும் இல்லை. இந்த பாஜக அரசால் சுரண்டப்படுகின்ற மாநிலமாக, வஞ்சிக்கப்படுகின்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி வருகிறது. இந்த அநியாயங்களுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை போகிறார்.

பாஜகவுடன் அதிமுக துணை போவது என்று கூட சொல்லக் கூடாது. இரு கட்சிகளும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக கலந்து போய்விட்டன. சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவை பாஜகவோடு இணைத்து விடுவார். அவருக்கு அதை விட்டால் வேறு வழி கிடையாது. ED ரெய்டு, சிபிஐ விசாரணை என்று சொல்லி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களை அமித் ஷா மிரட்டி வைத்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராகும் எண்ணம் அமித் ஷாவுக்கு நிச்சயம் கிடையாது. பீகாரில் பார்த்தால் 10 முறை முதலமைச்சரான நிதிஷ் குமாரை ஏமாற்றியுள்ளனர். அமித் ஷாவின் நோக்கம் அதிமுகவை எப்படியாவது அபகரித்து விடலாம். அதிமுக, அமித்ஷாவிடம் அடிமை திமுக போல் உள்ளது. இப்படி ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டையும் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியிடம் அடமானம் வைக்க பார்க்கிறார். நம்முடைய உரிமைகளை அடகு வைக்க பார்க்கிறார்.

அந்த டெல்லி அணியை எதிர்த்து தான் இன்று நம்முடைய தலைவர் தலைமையில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி களத்தில் நிற்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தலில் டெல்லி அணியை மொத்தமாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் கிளின் போல்ட் செய்வார்கள். அதற்கு திமுக தொண்டர்கள் களத்தில் தீயாக வேலை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியில் சாதனைகளை மக்களிடம் எடுத்துக் கொண்டு போய் சேருங்கள். பாஜக, அதிமுகவால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படுகின்ற ஆபத்துகளையும் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: பெண்கள், பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - தமிழ்நாடு அரசு மீது விஜய் விமர்சனம்

தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க நம்முடைய தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமைய வேண்டும். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் குறைந்தது 200 தொகுதிகளில் நம்முடைய தலைவர் தலைமையிலான கூட்டணி வெல்லும். அதற்கு அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம் தொடக்கப் புள்ளியாக இருக்க வேண்டும்” என பேசினார்.

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS
துணை முதல்வர் உதயநிதி
எடப்பாடி பழனிசாமி
ARIYALUR
UDHAYANIDHI STALIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.