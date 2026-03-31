பரப்புரைக்கு நடுவே சாலையோர கடையில் தேநீர் அருந்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்

அரசு பேருந்தில் ஏறி பொதுமக்களிடம் விடியல் பயணம் குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டறிந்தார்.

சாலையோர கடையில் தேநீர் அருந்திய உதயநிதி
சாலையோர கடையில் தேநீர் அருந்திய உதயநிதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 9:35 PM IST

தர்மபுரி: தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு இடையே சாலையோர தேநீர் கடையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேநீர் அருந்தினார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சார பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பாலக்கோடு ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று (மார்ச் 31) பிரச்சாரம் செய்தார்.

காலையில் அரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரான சண்முகத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்த அவர், மாலை 4 மணி அளவில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளரான பழனியப்பனை ஆதரித்து பரப்புரை செய்தார்.

சாலையோர கடையில் தேநீர் அருந்திய உதயநிதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்களைத் தொடர்ந்து, பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமாரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய பாலக்கோடு சென்றார்.

பாலக்கோடு செல்லும் வழியில் சாலையோர கடையில் அவர் தேநீர் அருந்தினார். அவருடன் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் குமார், தர்மபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மணி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வேட்பாளரும், பாலக்கோடு பகுதி திமுக மாவட்ட செயலாளருமான பழனியப்பன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு இடையில் சாலையோர கடையில் டீ குடித்த திமுக-வினர்
தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு இடையில் சாலையோர கடையில் டீ குடித்த திமுக-வினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கட்டாய காத்திருப்பில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள்: உள்துறைச் செயலாளர் அறிவிப்பு

அதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து பாலக்கோடு நோக்கி பிரச்சாரம் செய்ய உதயநிதி புறப்பட்டார். அப்போது கடமடை ரயில்வே கேட், ரயிலின் வருகை காரணமாக மூடப்பட்டது. இதனையடுத்து, பிரச்சார வாகனத்தில் இருந்து இறங்கிய அவர், அருகில் நின்றிருந்த அரசு பேருந்தில் ஏறி பொதுமக்களிடம் விடியல் பயணம் குறித்து கேட்டு அறிந்தார். மேலும், சாலையில் நடந்து சென்று பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார். தொடர்ந்து அங்கு குழுமியிருந்த பொதுமக்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் புகைப்படங்கள் எடுத்துக் கொண்டனர்.

சாலையோர கடையில் டீ குடித்த உதயநிதி
