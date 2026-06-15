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ஒரு பிஸ்கட் குறைந்ததால் வழக்கு - ரூ.1 லட்சம் அபராதத்தை ரூ.10 ஆயிரமாக குறைத்த நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்

"ஒரு பிஸ்கட் குறைந்ததால் புகார்தாரருக்கு பெரிய அளவில் நிதி இழப்பு ஏற்படவில்லை. நிகர எடையை தான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்; எண்ணிக்கையை கணக்கில் கொள்ளக் கூடாது" என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.

மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 6:52 PM IST

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சென்னை: பாக்கெட்டில் ஒரு பிஸ்கட் குறைவாக இருந்ததற்காக மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையம் விதித்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை, 10 ஆயிரமாக குறைத்து மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், மாத்தூர் பால் பண்ணை பகுதியை சேர்ந்த டில்லிபாபு என்பவர், 2021-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், கரோனா ஊராடங்கு காலத்தில் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக முன்னணி நிறுவனத்தின் மேரி லைட் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளை வாங்கியுள்ளார்.

அவர் 20 பிஸ்கட் பாக்கெட்களை வாங்கிய நிலையில், 10 பாக்கெட்களில் ஒரு பிஸ்கட் குறைவாக இருப்பதைக் கண்டு, கடையில் விளக்கம் கேட்க சென்ற போது, அவருக்கு சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை. அந்த பிஸ்கட்டை தயாரிக்கும் ஐடிசி நிறுவனத்தையே நேரடியாக தொடர்பு கொண்டும், அவருக்கு சரியாக பதில் கிடைக்கவில்லை.

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இதையடுத்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். அதில், ஒரு பாக்கெட்டில் 16 பிஸ்கட்கள் இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், தாம் வாங்கிய பாக்கெட்டுகளில் 15 பிஸ்கட்டுகள் மட்டுமே இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த புகாரை விசாரித்த திருவள்ளூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம், ஐடிசி நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதமும், ரூ.10 ஆயிரம் வழக்கு செலவு தொகையும் விதித்து, அந்த தொகையினை புகார்தாரருக்கு வழங்க உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஐடிசி நிறுவனம் தரப்பில் மாநில நுகர்வோர் ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆணையத்தின் தலைவரான நீதிபதி ஆர்.சுப்பையா, "பிஸ்கட் பாக்கெட்டின் கவரில் 76 கிராம் எடை கொண்ட பிஸ்கட் இருப்பதாக தான் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது. 16 பிஸ்கட் இருக்கும் என்பது அந்த நிறுவனம் தாமாக முன்வந்து செய்த அறிவிப்பு தானே தவிர, சட்டப்பூர்வமான அறிவிப்பாக கருத முடியாது. நான்கரை கிராம் வரை வித்தியாசம் என்பது அனுமதிக்கக் கூடியு அளவு தான். 76 கிராம் பிஸ்கட் பாக்கெட்டில் 74 கிராம் இருந்தது என்பது அனுமதிக்கக் கூடிய அளவு தான்.

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இதனால், புகார்தாரருக்கு பெரிய அளவில் நிதி இழப்பு ஏற்படவில்லை. நிகர எடையைத்தான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பிஸ்கட்டின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொள்ளக் கூடாது என தயாரிப்பு நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் விதித்த அபராதத் தொகையை 1 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து 10 ஆயிரம் ரூபாயாகவும், வழக்கு செலவுத் தொகை 10 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 5 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் குறைத்து உத்தரவிடப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

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