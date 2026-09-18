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எம்எல்ஏ புகார் பணிமனை மேலாளர் நடவடிக்கை: விபரீத முடிவெடுக்க முயன்ற அரசுப் பேருந்து நடத்துநருக்கு தீவிர சிகிச்சை

ஏரல் அருகே ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் பேருந்து தாமதமாக வந்ததாக கூறி ஆய்வு செய்துள்ளார்.

அரசுப் பேருந்து பணிமனை தூத்துக்குடி
அரசுப் பேருந்து பணிமனை தூத்துக்குடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 10:25 PM IST

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தூத்துக்குடி: பணிமனை மேலாளர் எடுத்த நடவடிக்கையால் மனமுடைந்த அரசுப் பேருந்து நடத்துநர் விபரீத முடிவை எடுக்க முயன்ற அதிர்ச்சி சம்பவம் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்துள்ளது.

தனது தந்தையின் இந்த முடிவுக்கு காரணமான பணிமனை மேலாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடத்துநரின் மகள் கண்ணீர் மல்க கோரி உள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் முத்துநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். இவர் தூத்துக்குடி பணிமனையில் தூத்துக்குடியில் இருந்து ஏரல் செல்லக்கூடிய அரசு பேருந்தில் நடத்துனராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 16ஆம் தேதி காலை தூத்துக்குடி பணிமனையில் இருந்து பேருந்தை டிரைவர் ராம்குமார் மற்றும் நடத்துனர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் எடுத்து சென்றுள்ளனர் அப்போது ஏரல் அருகே ஸ்ரீவைகுண்டம சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் பேருந்து தாமதமாக வந்ததாக கூறி ஆய்வு செய்துள்ளார். மேலும் தாமதமாக வந்தது தொடர்பாக தூத்துக்குடி பேருந்து நிலைய பணிமனை மேலாளர் சுரேஷ் என்பவரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதைத்தொடர்ந்து, பேருந்து தூத்துக்குடி பேருந்து நிலையம் வந்தவுடன் பணிமனை மேலாளர் சுரேஷ், ஓட்டுநர் ராம்குமார் மற்றும் நடத்துநர் ஆறுமுகம் ஆகிய இருவரையும் திட்டியபடி அப்படியே பஸ்ஸை நிறுத்திவிட்டு வண்டியைவிட்டு இறங்கி வீட்டிற்கு போக சொன்னதாக தெரிகிறது.

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இந்த நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் ஆறுமுகம் பணிக்கு சென்றுள்ளார். ஆனால் அப்போது அங்கே இருந்த பணிமனை மேலாளர் சுரேஷ் ஆறுமுகத்தை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதாகவும், அவரது குடும்பத்தை பற்றியும் தவறாக பேசி பேசியதாக தெரிகிறது. இதனால் மணமுடைந்த நடத்துநர் ஆறுமுகம் பணிமனையில் விபரீத முடிவை எடுக்க முயற்சித்துள்ளார்.
இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக ஊழியர்கள் 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் தெரிவித்து உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே, பணிமனை மேலாளர் சுரேஷ் மீது அவரது குடும்பத்தினர் வடபாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

TAGGED:

THOOTHUKUDI BUS DEPOT
அரசுப் பேருந்து நடத்துநர்
தூத்துக்குடி ஏரல்
SUICIDE ATTEMPT

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