முதல்வர் விஜய் தலைமையில் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத் துறை குறித்து ஆலோசனை
பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல், துறை வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி வருகிறார்.
Published : July 7, 2026 at 6:49 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் துறை வாரியான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மற்றும் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, தமிழக வெற்றி கழகம் மகளிருக்கு 2500 ரூபாய் உரிமைத்தொகை, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு தமிழக வெற்றி கழகம் கடந்த மே மாதம் 10 ஆம் தேதி ஆட்சி அமைத்தது.
பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நிதி நிலைமையை ஆய்வு செய்து, வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றித் தருவேன் என்று உறுதி அளித்தார். இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர், ஜூலை மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது.
பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், ஜூலை 2-ஆம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்.
கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, உயர்கல்வித் துறை, வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை ஆகியவற்றுக்கு ஆய்வுக் கூட்டங்கள் முடிந்துள்ளன.
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இந்நிலையில் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மற்றும் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறைக்கும் ஆய்வுக்கூட்டமும் நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வு கூட்டங்களில் அந்தந்த துறைகளின் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள், அவற்றை நிறைவேற்ற தேவைப்படும் நிதி, மக்களுக்கு உடனடியாக தேவைப்படும் திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. இதில், துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
நாளை ஜூலை 8 அன்று காலை 11.30 மணி – 12.15 மணி வரை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறைக்கும்,
பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் நலத் துறை தொடர்பாகவும் ஆலோசனை நடைபெறவுள்ளது.
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இந்த ஆலோசனை கூட்டங்களில், ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடுகள், புதிய திட்டங்கள், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய அறிவிப்புகள் மற்றும் நிர்வாக முன்னேற்றங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விரிவாக ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.