பல் மருத்துவ சிகிச்சையில் அலட்சியம் - தனியார் மருத்துவமனைக்கு அபராதம் விதிப்பு
மருத்துவ அலட்சியம் மற்றும் சேவை குறைப்பாடுக்கு 5 லட்சம் ரூபாயும், அருண்குமாரின் மேல் சிகிச்சைக்கு 2 லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடாக வழங்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : April 11, 2026 at 10:32 PM IST
சென்னை: பல் மருத்துவச் சிகிச்சையின் போது அலட்சியமாகச் செயல்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.7.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை சூளைப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார். கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு பல் வேர் சிகிச்சைக்காக வேலப்பன்சாவடியில் உள்ள தனியார் பல் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக்கல்லூரிக்கு சென்றார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்துள்ளார். சிகிச்சையின் போது கூர்மையான கருவியை மருத்துவர் தவறவிட்டுள்ளார். அந்த கருவி அருண்குமாரின் வயிற்றுப் பகுதிக்கு சென்றுள்ளது. இதில் அவர் கடும் அவதியடைந்துள்ளார்.
மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இயற்கை உபாதையின் போது அந்த கருவி வெளியே வந்துள்ளது. இதனை பார்த்து அருண்குமார் அதிர்ச்சியடைந்தார். அலட்சியமாகச் சிகிச்சை அளித்தது, மருத்துவ சேவை குறைபாடு நடந்ததாகக் கூறி தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் ரூபாய் 33 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கக்கோரி அருண்குமாரின் மனைவி சுகன்யா, சென்னை வடக்கு நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நுகர்வோர் நீதிமன்றம், சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவமனை நிர்வாகம் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு மனுதாரர் தரப்பில் போதிய ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மருத்துவ அலட்சியம் மற்றும் சேவை குறைப்பாடுக்கு 5 லட்சம் ரூபாயும், அருண்குமாரின் மேல் சிகிச்சைக்கு 2 லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும், அத்துடன், மனுதாரரின் வழக்குச் செலவாக ரூபாய் 10,000 என மொத்தம் ரூபாய் 7.10 லட்சம் வழங்க, தனியார் மருத்துவமனைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.