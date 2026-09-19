ETV Bharat / state

டெங்கு பாதிப்பு ஒரே நாளில் 253 பேருக்கு உறுதி - பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை

தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி வரை 16,830 டெங்கு பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 8:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு நேற்று (செப்டம்பர் 18) ஒரே நாளில் 253 பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு தினமும் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் 15 ஆயிரமாக இருந்த டெங்கு பாதிப்பு தற்போது 16 ஆயிரத்திற்கும் மேல் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 253 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்தாண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி வரை 16,830 டெங்கு பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த கொசு ஒழிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும், மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் வார்டுகளை அதிகமாக்கவும் பொது சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் வேகமெடுக்கும் பன்றிக்காய்ச்சல்! அறிகுறிகள் என்ன? தற்காத்து கொள்வது எப்படி?

இந்நிலையில், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சேலம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக டெங்கு பாதிப்பு குறித்து கடந்த செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதில், “டெங்கு பாதிப்பு அதிகமுள்ள இடங்களை வரைபடமாக்கி அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளின் காய்ச்சல் நோயாளிகள் பட்டியலைத் தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும்.

கொசுப் புழுக்களை ஒழிக்கும் பணியாளர்களைக் களமிறக்கி, மருந்து தெளித்தல் மற்றும் புகையடிக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் பைரித்ரம் அல்லது மாலத்தியான் மருந்துகளை பயன்படுத்திப் புகையடிப்பதை உடனடியாக தீவிரப்படுத்த வேண்டும். மேலும், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கழிவுகள், பழைய டயர்கள், நீர் தேங்கும் பாத்திரங்களை அகற்றி, வாரம் ஒருமுறை கட்டாய ‘உலர்ந்த நாள்’ விழிப்புணர்வை நடத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 70 ஆயிரம் முதல் 2 லட்ச ரூபாய் வரை வசூல்: சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு

தொடர்ந்து, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரத்யேக காய்ச்சல் வார்டுகள், போதிய திரவ மருந்துகள் மற்றும் 24 மணி நேரமும் தட்டுப்பாடின்றி தட்டணுக்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படாத பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், தேங்காய் சிரட்டைகள், பழைய டயர்கள் உள்ளிட்டவற்றில் தண்ணீர் தேங்காமல் உரிய முறையில் பராமரிக்க வேண்டும். காய்ச்சல் அறிகுறிகள் தென்பட்டால், தாமதிக்காமல் அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது அரசு மருத்துவமனையை அணுகி மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் உரிய சிகிச்சையைப் பொதுமக்கள் பெறவேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

டெங்கு காய்ச்சல்
DENGUE VIRUS
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
DENGUE FEVER
DENGUE PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.