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டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கை - மதுரையில் நாள்தோறும் 100 இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள்

வணிக வளாகங்கள், தேநீர் கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் கண்டறிந்து அழிக்க வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 8:27 PM IST

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மதுரை: டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கையாக மதுரையில் நாள்தோறும் 100 இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெறும் என்று ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.

மாநிலம் முழுவதும் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 10,000-ஐ கடந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் மழை பெய்துவரும் நிலையில் டெங்கு, மலேரியா உள்ளிட்ட பருவமழைக்கால தொற்றுநோய்களைத் தடுக்கும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மாவட்டம் முழுவதும் நாள்தோறும் 100 இடங்களில் ரத்தப் பரிசோதனை வசதியுடன் கூடிய சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "டெங்கு வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் காய்ச்சலாகும். வீடுகள், பணியிடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் தேங்கும் நன்னீரில் உற்பத்தியாகும் ஏடிஸ் வகை கொசுக்கள் மூலம் டெங்கு பரவுகிறது. பயன்பாடற்ற டயர்கள், உடைந்த சிமெண்ட் தொட்டிகள், தேங்காய் சிரட்டைகள், நீண்ட நாட்களாக சுத்தம் செய்யப்படாத நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேங்கும் தண்ணீரில் ஏடிஸ் கொசுக்கள் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. டெங்கு பாதித்த ஒருவரை கடிக்கும் கொசு, பின்னர் மற்றொருவரைக் கடிக்கும்போது வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளது. இதனால் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வது முக்கியம் என சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

100 இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள்

பருவமழைக்கால நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களுக்கு உடனடி மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்கவும் மாவட்டம் முழுவதும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 14 நடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கள் மூலம் தினமும் 42 இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. மேலும், ஆண் மற்றும் பெண் மருத்துவர்கள் அடங்கிய 29 மருத்துவக் குழுக்கள் மூலம் நாள்தோறும் 58 பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களில் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றுடன் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களைச் சேர்த்து மாவட்டம் முழுவதும் தினமும் 100 இடங்களில் ரத்தப் பரிசோதனை வசதியுடன் கூடிய சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த முகாம்கள் டிசம்பர் 30- ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து செயல்படும்.

கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகள் தீவிரம்

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தேவையான அளவு கொசுப்புழு ஒழிப்பு மருந்துகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. காய்ச்சல் பாதிப்புக் கண்டறியப்படும் பகுதிகளில் தொடர்ந்து புகை மருந்து தெளிக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சாக்கடைகளைத் தூர்வாருதல், தேங்கும் குப்பைகளை அகற்றுதல், மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளை முறையாகத் தூய்மைப்படுத்துதல், குளோரின் கலந்த பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் குடிநீர் குழாய் கசிவுகளைச் சரிசெய்தல் உள்ளிட்டப் பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பள்ளி, வணிக நிறுவனங்களில் கண்காணிப்பு

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வணிக வளாகங்கள், தேநீர் கடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அழிப்பதுடன், பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படுகிறதா என்பதும் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

24 மணி நேர காய்ச்சல் பிரிவுகள்

அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் 24 மணி நேரமும் மருத்துவர்கள் பணியில் இருக்கும் வகையில் காய்ச்சல் சிகிச்சைப் பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதுடன், நீர்ச்சத்து குறைபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் ஓஆர்எஸ் கரைசல் மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

சுய மருத்துவத்தைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தல்

காய்ச்சல், தொண்டை வலி, சளி, இருமல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டால் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே மருந்தகங்களில் மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடன் அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது சிறப்பு மருத்துவ முகாமை அணுகி மருத்துவ ஆலோசனையுடன் சிகிச்சைப் பெற வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. காய்ச்சல் உள்ளவர்கள், பொது இடங்களுக்குச் செல்லும்போது முகக்கவசம் அணியவும், பொதுமக்கள் அடிக்கடி கைகளை சுத்தம் செய்துக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை

வீடுகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்கி கொசுப்புழுக்கள் உருவாகும் வகையில் அலட்சியமாகப் பராமரிப்பதுக் கண்டறியப்பட்டால், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் கீழ் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா எச்சரித்துள்ளார். பருவமழைக்கால நோய்களைத் தடுப்பதில் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் அவசியம் என்பதால், வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொண்டு, காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவச் சிகிச்சைப் பெற வேண்டும்" என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

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TAGGED:

டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கை
சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள்
மதுரை மாவட்டம்
DENGUE PREVENTION
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