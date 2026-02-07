சென்னையில் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் நாளை உண்ணாவிரதப் போராட்டம்
பணி பாதுகாப்பு, தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி மருத்துவ வசதி, வருங்கால வைப்பு நிதி போன்ற வசதிகளை வழங்க வேண்டும் என கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் வலியுறுத்தினர்.
Published : February 7, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: அபராதம் என்ற உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் சென்னையில் நாளை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர்.
சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தமிழ்நாடு டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் சங்கத்தினர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் ரவீந்திரநாத், "டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் 25,000 பேர் சுகாதார துறை மற்றும் உள்ளாட்சி துறை மூலமாக நியமனம் செய்யப்பட்டு மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இவர்கள் கொசுக்களால் பரவும் டெங்கு, சிக்குன் குனியா, மலேரியா, யானைக்கால் நோய் போன்றவை தடுத்திட மருந்து தெளிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடுமையாக உழைக்கும் பணியாளர்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை.
டெங்கு பாதிப்பு 3 பேருக்கு மேல் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால், அந்த பகுதியில் உள்ள டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு பொது சுகாதார துறை 200 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்.
மேலும், டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு அவர்களுடைய பணிகளை தராமல், வீட்டு வரி, சொத்து வரி, தண்ணீர் வரி வசூலிப்பது உள்ளிட்ட இவர்களது பணிக்கு தொடர்பில்லாத பல்வேறு வேலைகளை உள்ளாட்சி துறை அதிகாரிகள் வழங்குகின்றனர். இதனை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்.
மழை காலங்களில் மட்டும் கொசுக்கள் இல்லாமல் ஆண்டு முழுவதும் கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள் உள்ளன. இதனால் கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து ஆண்டு முழுவதும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்.
டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு தினக்கூலி முறையை கை விட்டு மாத ஊதியத்தை அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும். கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கும் பணி பாதுகாப்பு, தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி மருத்துவ வசதி, வருங்கால வைப்பு நிதி போன்ற வசதிகளை வழங்க வேண்டும்.
மேற்கூறிய கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் அரங்கம் அருகே நாளை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்" என்று அவர் கூறினார்.