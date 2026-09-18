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டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 70 ஆயிரம் முதல் 2 லட்ச ரூபாய் வரை வசூல்: சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு

தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டால் 104 என்ற பொது சுகாதாரத்துறை அவசர உதவி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 9:46 AM IST

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சென்னை: டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுபவர்களிடம் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்யும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் டெங்கு காய்ச்சலால் இதுவரை சுமார் 16 ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நாள்தோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும், டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தவும், அதற்கான கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காகவும் சிறப்பு அதிகாரிகளை பொது சுகாதாரத்துறை நியமித்துள்ளது. டெங்கு வைரஸை பரப்பும் ஏ.டி.ஸ் கொசுக்களை அழிப்பதற்காக, 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

அதிக கட்டண புகார்

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில், சில தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் பரிசோதனை மையங்களில் நோயாளிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் தேவையற்ற மருத்துவக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

அதாவது, சாதாரண டெங்கு பாதிப்பிற்கு 22 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரையிலும், தீவிரப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டால் 75 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 2 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் வசூலிக்கப்படுவதாக பொது சுகாதாரத்துறைக்கு புகார் வந்துள்ளது.

கடும் நடவடிக்கை

இந்நிலையில், டெங்குவை காரணம் காட்டி அதிக கட்டணம் வசூல் செய்யும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளில் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் டெங்கு சிறப்பு வார்டுகள் மற்றும் ரத்த தட்டணுக்கள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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தேவைப்பட்டால் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் இதற்கு பயன்படுத்தலாம் எனவும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் சிகிச்சைக்கு தனியார் மருத்துவமனைகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால், பொதுமக்கள் 104 என்ற மாநில சுகாதாரத்துறை அவசர உதவி மற்றும் புகார் எண்ணிற்கு நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என்று பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

DENGUE VIRUS
TN HEALTH DEPARTMENT ORDER
டெங்கு வைரஸ் பாதிப்பு
DENGUE FEWER IN TAMIL NADU
DENGUE FEWER HOSPITAL FEES ISSUE

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