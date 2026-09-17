'டெங்கு' குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை - சுகாதாரத் துறை
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : September 17, 2026 at 1:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒரே நாளில் 133 பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வரையிலான கடந்த 15 நாட்களில் மட்டும் மாநிலம் முழுவதும் 2,600 பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி, ஒரே நாளில் மட்டும் 133 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதுவரை சென்னையில் 726 பேர், திருவள்ளூரில் 700 பேர், கடலூரில் 700 பேர், செங்கல்பட்டில் 500 பேர் மற்றும் கோவையில் 200 பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகங்களும் சுகாதாரத் துறையும் போர்க்கால அடிப்படையில் இணைந்து செயல்பட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்
பாதிப்பு அதிகமுள்ள இடங்களை வரைபடமாக்கி, அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளின் காய்ச்சல் நோயாளிகள் பட்டியலைத் தினமும் கண்காணிக்க வேண்டும் என சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அதே போன்று, தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் டெங்கு பாதிப்புகளை தினமும் அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிமுறைகளை மீறும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொசுப் புழுக்களை ஒழிக்கும் பணியாளர்களைக் களமிறக்கி, மருந்து தெளித்தல் மற்றும் புகையடிக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் பைரித்ரம் அல்லது மாலத்தியான் மருந்துகளை பயன்படுத்திப் புகையடிப்பதை உடனடியாகத் தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கழிவுகள், பழைய டயர்கள், நீர் தேங்கும் பாத்திரங்களை அகற்றி, வாரம் ஒருமுறை கட்டாய 'உலர்ந்த நாள்' விழிப்புணர்வை நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இவையுடன், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரத்யேக காய்ச்சல் வார்டுகள், போதிய திரவ மருந்துகள் மற்றும் 24 மணி நேரமும் தட்டுப்பாடின்றி தட்டணுக்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களையும், மருத்துவர்களுக்கான புத்துணர்வுப் பயிற்சிகளையும் உடனடியாக நடத்தவும், டெங்கு பரவல் குறித்த நிலைமையைத் தினமும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
டெங்கு காய்ச்சலால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டால் 48 மணி நேரத்திற்குள் தணிக்கை நடத்தி 3 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து வெளியிட்டப்பட்ட செய்தி குறிப்பில், “நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் என்பது வழக்கத்திற்கு மாறானதோ அல்லது அபாயகரமான அளவிலோ இல்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழைக் காலங்களில் தட்பவெப்பநிலை மாற்றங்களின் காரணமாக டெங்கு பாதிப்புகளில் பருவகால மாறுபாடு (Seasonal Variation) ஏற்படுவது இயல்பானதாகும்.
2024 ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 34,339 பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு, 13 உயிரிழப்புகள் பதிவாகின. 2025 ஆம் ஆண்டில் 15,688 பேர் பாதிக்கப்பட்டு, 13 உயிரிழப்புகள் பதிவாகின. நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பர் 16 ந் தேதி வரையிலான நிலவரப்படி, 16,334 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 9 உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
டெங்கு காய்ச்சலைப் பரப்பும் ஏடிஎஸ் (Aedes ) வகை கொசுக்களின் பெருக்கம் பருவமழைக் காலங்களில் அதிகரிப்பது வழக்கம். குறிப்பாக அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் கொசு உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுவதால், டெங்கு பாதிப்புகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலும், டெங்கு பரப்பும் கொசுக்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த கொசுக்கட்டுப்பாடு, கொசுப்புழுக் கட்டுப்பாடு (Larval Control), கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அகற்றுதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மாநிலம் முழுவதும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பொது மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியவை
- பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படாத பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், தேங்காய் சிரட்டைகள், பழைய டயர்கள், பூந்தொட்டிகள் மற்றும் தண்ணீர் தொட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றில் தண்ணீர் தேங்காமல் உரியமுறையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
- வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் கண்டறிந்து உடனடியாக அகற்றுவதுடன், அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் கொசு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும்.
- காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டால், தாமதிக்காமல் அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது அரசு மருத்துவமனையை அணுகி மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் உரிய சிகிச்சையைப் பெறவேண்டும்.
டெங்கு தடுப்பில் அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுடன் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் இணைந்தால், டெங்கு பரவலை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தலாம் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.