"திமுகவின் ஜனநாயக போராட்டம் தொடரும்"- சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளிவந்த மார்க்கண்டேயன் எம்எல்ஏ பேட்டி
"எங்களை அடக்கி ஒடுக்கினால் சட்டமன்றத்தில் பேசமாட்டோம் என நினைக்கிறார்கள். ஆனால் மிக கடுமையான எதிர்ப்பை கொடுப்போம்" என்று மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 9:02 PM IST
தூத்துக்குடி: "சிறைக் கம்பிகள் எங்களை ஒடுக்கிவிடாது; ரீல்ஸ் ஆட்சிக்கு எதிரான எங்கள் ஜனநாயக போராட்டம் தொடரும்" என்று பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து விடுதலையான திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். அவர் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் உள்ள மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
அவரை தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் சிறையில் சந்தித்து பேசினர். இந்நிலையில், மார்க்கண்டேயன் இன்று பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவருக்குப் பிணை வழங்கிய நிலையில், அதுதொடர்பான நடைமுறைகள் தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டன. இதனை அடுத்து தூத்துக்குடி நீதிமன்ற ஒப்புதலை பெற்று பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் இருந்து மார்க்கண்டேயன் வெளியே வந்தார். அவரை சிறை வாசலில் ஏராளமான திமுகவினர் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
சிறைக்கு வெளியே எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "சிறை என்பது எங்களுக்கு புதிததல்ல; சர்வாதிகாரப் போக்கோடு பேச்சுரிமையை பறிக்கும் வகையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆட்சி உள்ளது.
கடுமையான சட்டங்களை பயன்படுத்தி சிறையில் அடைக்கலாம்; சர்வாதிகார போக்கோடு ஆட்சியை நடத்தலாம் என நினைக்கிறார்கள். நாங்கள் சிறையில் இருந்த தலைவர்களை பற்றி படித்திருக்கிறோம்.
சிறையில் அடைப்பதால் என்னை ஒடுக்கிவிடலாம் என நினைக்க வேண்டாம். கடந்த 3 மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் வன்கொடுமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கருத்து உரிமையை பேசும் சட்டமன்ற உறுப்பினர், எந்தவித காரணம் இல்லாமல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை, காவிரி உழவர் பிரச்சனையால் மாநிலம் முழுவதும் மக்கள் அல்லல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு காலத்தில் சுதந்திரத்திற்காக தலைவர்கள் போராடினார்கள். ரீல்ஸ் ஆட்சியையும் சினிமா கொடுமையும் கண்டித்து உண்மையான ஜனநாயகம் மலர்வதற்கு போராட தயாராக இருக்கிறோம்.
சிறைக் கதவுகளின் கம்பிகள் எங்களை ஒடுக்கிவிட முடியாது; நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். எங்களை அடக்கி ஒடுக்கினால் சட்டமன்றத்தில் பேசமாட்டோம் என நினைக்கிறார்கள். மிக கடுமையான எதிர்ப்பை கொடுப்போம். எங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவோம்.
எனக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் கிடைத்தாலும் சட்டமன்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளலாம். அதிகமாக முதல்வரைப் பற்றி பேசக்கூடாது எனக் கூறியிருக்கிறார்கள். சட்டமன்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும்போது நிபந்தனை ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் எனக் கூறி இருக்கிறார்கள். சிறையில் எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அடக்குமுறையை எதிர்த்து ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவோம்" என்றார்.
இதற்கிடையே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தூத்துக்குடியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்டோர் கைதாகி தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர். சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த மார்க்கண்டேயன், தூத்துக்குடியில் தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கீதாஜீவனை சந்திக்க வருகை தந்தார்.
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அப்போது செய்தியாளர்களிடம் மார்க்கண்டேயன் கூறுகையில், "பூட்டிய இரும்பு கூண்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சிறுத்தையே சிம்பு, பறவையே சிறகை விரி! சிறைக் கதவு எங்களுக்கு தூள்தூள். வாய்ப்பூட்டு சட்டத்தை எல்லாம் தாண்டியவர்கள் நாங்கள். சுதந்திரமான கருத்துக்களுக்கு எந்த நீதிமன்றமும் தடை விதிக்க முடியாது. அரசியலமைப்பு சட்டம் எந்த சுதந்திரம் கொடுத்து இருக்கின்றதோ, அந்த சுதந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவோம்" என்றார்.